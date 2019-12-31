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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

31.12.2019 23:30
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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06/12/2019
Açıklamalar

     Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-62.3)'e göre revize edilen değerleme raporları ektedir. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
  
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806268


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IHGZT 6,81 18.117.627 % 19,89  
IHEVA 3,13 6.730.621 % 15,93  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,13 33.286.103 % 14,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8538 7,8932 % 1,07  
Frank 6,1234 6,1603 % 0,17  
Riyal 1,5814 1,5894 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.517 1.517 -0,59  
Altın Gr. 290 290 0,69  
Cumhuriyet 1.926 1.955 10,00  
Tam 1.919 1.967 11,60  
Yarım 928 951 5,62  
Çeyrek 465 476 2,81  
Gümüş.Ons 17,83 17,88 -0,01  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 66,03 66,03 -0,62  
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