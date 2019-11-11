***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.11.2019 16:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11/11/2019 tarih ve 538 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan süresinin, süre uzatılması sebebi ile madde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798050
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7741
En Düşük
5,7705
18:056,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3726
En Düşük
6,3676
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,16
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59NATEN
Yüzde 5.60 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 147 adet işlem
-
17:58ULAS
Yüzde 5.70 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 014, 208 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 103, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 258.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 8.41 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 188 adet işlem
-
17:54GOZDE
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 606 adet işlem