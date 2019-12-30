***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurular neticisindeKurul tarafından iletilen 12.12.2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen 30.12.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda, uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805832BIST