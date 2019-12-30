***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2019 16:21
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Maddesi SPK ve T.C.Ticaret Bakanlığı Başvuru Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurular neticisinde Kurul tarafından iletilen 12.12.2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen 30.12.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda, uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805824
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0128
|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,6440
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,54
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,12
|Açılış
|: 289,54
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% 0,07
|
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5791
|1,5870
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
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