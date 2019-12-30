GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2019 16:21
GÜNCEL HABERLER



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Maddesi SPK ve T.C.Ticaret Bakanlığı Başvuru Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurular neticisinde Kurul tarafından iletilen 12.12.2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen 30.12.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda, uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805824


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.754
Değişim :  0,94% |  1.070,36
Açılış :  114.057  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
114.962 En Düşük
114.057
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7716 7,8106 % 0,07  
Frank 6,1130 6,1498 % 0,39  
Riyal 1,5791 1,5870 % -0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,35  
Altın Gr. 290 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,69 66,69 -0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru