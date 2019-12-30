***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Maddesi SPK ve T.C.Ticaret Bakanlığı Başvuru Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurular neticisinde Kurul tarafından iletilen 12.12.2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen 30.12.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda, uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805824BIST