***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2019 15:16
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 10.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9301 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802807
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0268
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0366
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -2,80
|Açılış
|: 272,30
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,11
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.975.968
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.707.847
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|207.305.989
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.245.450
|% -13,50
|
|MAALT
|52,80
|23.676.162
|% -12,94
|
|HURGZ
|1,07
|4.945.888
|% -11,57
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,03
|1.764.436.559
|% 3,24
|
|ASELS
|19,54
|673.205.814
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|617.205.361
|% 0,84
|
|GARAN
|10,58
|560.788.296
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,50
|374.775.043
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|374.775.043
|% 1,35
|
|YGYO
|0,53
|95.183.180
|% -1,85
|
|PETKM
|3,62
|617.205.361
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.700.579
|% 1,89
|
|THYAO
|14,03
|1.764.436.559
|% 3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5666
|7,6045
|% -0,92
|
|Frank
|5,8378
|5,8730
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-7,54
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|1,06
|