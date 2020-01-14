***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.01.2020 17:10
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 14.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-309 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812413
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:05291,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,33
|Açılış
|: 291,76
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6234
|7,6617
|% 0,35
|
|Frank
|6,0480
|6,0844
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,67
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,30
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
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17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem