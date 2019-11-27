***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 12:12
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01/12/2015 tarih ve 246 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Ak Finansal Kiralama A.Ş.'den kiralanan İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 60 Ada 24 Parsel üzerindeki 687 m2'lik gayrimenkulün taksitleri vade bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800602
BIST
13:17105.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -165,56
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:175,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:176,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:17270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,73
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,93
|27.074.355
|% 16,62
|
|LINK
|17,18
|9.756.591
|% 14,15
|
|ASUZU
|12,23
|60.310.489
|% 13,35
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.284.196
|% -6,67
|
|DIRIT
|1,09
|6.022.717
|% -6,03
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|SISE
|4,91
|219.815.949
|% 1,24
|
|GARAN
|9,99
|147.397.322
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|ASELS
|18,71
|136.410.198
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|77.972.833
|% 0,68
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|KARSN
|1,41
|64.249.440
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,64
|28.925.423
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4252
|% -0,01
|
|Frank
|5,7490
|5,7837
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,11
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,32
|
|Yarım
|862
|884
|2,58
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,18
|