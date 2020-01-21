***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2020 10:01
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813676
BIST
10:59121.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -626,36
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:595,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:596,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:59297,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 297,18
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.171.310
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,55
|146.104.649
|% 13,96
|
|GRNYO
|1,31
|28.410.992
|% 11,02
|
|SMART
|12,21
|85.713.482
|% 11,00
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|DAGHL
|4,33
|2.097.997
|% -7,28
|
|THYAO
|14,82
|488.695.855
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|158.988.472
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|90.500.151
|% 3,03
|
|GSDHO
|2,00
|90.043.910
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6847
|7,7232
|% 0,11
|
|Frank
|6,0988
|6,1355
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5746
|1,5825
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,48
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
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