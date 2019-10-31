***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)146.269.106 107.380.200 48.788.897 45.324.242Genel Yönetim Giderleri28 -5.782.615 -4.757.600 -2.687.622 -1.449.054Pazarlama Giderleri28 -2.740.086 -2.092.412 -398.208 -279.461Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 32.493.811 21.272.514 10.556.752 9.709.491Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -23.214.201 -27.725.557 -5.123.528 -9.761.606Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)147.026.015 94.077.145 51.136.291 43.543.612Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 380.166 4.000.767 284.607 1.891.090Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 0 -1.638.000 0 -9.323TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 2.046.343 1.711.990 680.942 479.643İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)149.452.524 98.151.902 52.101.840 45.905.022Finansman Gelirleri32 44.111.710 90.156.441 31.278.921 64.784.749Finansman Giderleri32 -169.429.555 -410.871.923 -38.653.635 -262.201.122Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.134.679 -222.563.580 44.727.126 -151.511.351Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.833.276 -1.774.454 -1.096.077 -935.118Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -2.816.530 0 -561.531 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -1.016.746 -1.774.454 -534.546 -935.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.301.403 -224.338.034 43.631.049 -152.446.469DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20.301.403 -224.338.034 43.631.049 -152.446.469Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.407.415 -80.698.550 15.470.073 -58.006.401Ana Ortaklık Payları16.893.988 -143.639.484 28.160.976 -94.440.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,14200000 -1,20400000 0,23600000 -0,79100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.746.682 -206.311.784Dönem Karı (Zararı)20.301.403 -224.338.034Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.301.403 -224.338.034Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.728.324 50.254.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24-26 29.126.421 31.643.269Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11 6.595.171 11.862.496Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 6.595.171 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 11.862.496Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20 630.582 713.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 580.582 589.936Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.000 124.048Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 6.927.443 8.570.311Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-273.602 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 8.297.591 8.167.379Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11 -471.498 447.326Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 -625.048 -44.394Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler22 -2.046.343 -1.711.990İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler22 -2.046.343 -1.711.990İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 875.216 1.539.235Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24-25 -380.166 -1.419.336Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-380.166 -1.419.336Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -943.431Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.261.740 -31.027.662Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)175.625 -153.353Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.998.998 -24.451.495İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -7.734.817 -2.397.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 3.735.819 -22.054.115Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.831.414 7.366.078İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 31.314.196 7.719.175İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 517.218 -353.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -681.875 -1.719.026Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 13.553.221 -9.759.917Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.026.774 -12.666.091İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -4.124.835 -4.653.129İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 11.151.609 -8.012.962Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 133.542 69.959Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.726.107 9.229.441İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -10.593.733 6.015.581İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 4.867.626 3.213.860Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -7.518.150 -5.677.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.466.294 6.734.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 8.466.294 7.039.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 0 -305.421Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları105.291.467 -205.111.158Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)17-18 1.455.215 -1.200.626Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.029.373 -121.073.232Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 2.574.559Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri493.879 2.997.019Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24-25 493.879 2.997.019Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları24-25 -42.217.314 -114.056.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.217.314 -114.056.030Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.251.356 -14.553.477Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler1.945.418 1.964.697Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.519.220 400.827.880Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri415.992.764 400.827.880Kredilerden Nakit Girişleri9 396.795.640 400.827.880İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri19.197.124 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-457.809.826 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -423.919.407 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-33.890.419 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 297.842 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.198.089 73.442.864Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 2.198.089 73.442.864DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 97.277.401 147.152.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.475.490 220.595.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 99.475.490 97.277.401Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları0 0Finansal Yatırımlar8 5.392 181.017Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.392 181.017Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.392 181.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar61.816.199 63.787.324İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.726.752 7.991.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 46.089.447 55.795.389Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı0 0Diğer Alacaklar3.552.671 35.316.465İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.963.835 33.278.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.588.836 2.038.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar14 2.636.123 1.985.976Proje Halindeki Stoklar0 0Canlı Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler10.210.496 22.759.077İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 392.469 10.681.340İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 9.818.027 12.077.737Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 453.754 1.414.779Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Dönen Varlıklar3.116.821 11.583.115İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 3.116.821 11.583.115ARA TOPLAM181.266.946 234.305.154Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR181.266.946 234.305.154DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.342.777 1.410.397İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.342.777 1.410.397Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar14 29.773.907 29.742.179Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22 26.250.124 26.149.201Canlı Varlıklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23 688.877.535 683.993.084Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar24 414.010.545 382.666.461Arazi ve Arsalar24 242.855.702 225.763.126Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri24 7.801.705 7.953.337Binalar24 23.214.067 23.267.999Tesis, Makine ve Cihazlar24 43.231.246 40.326.448Taşıtlar24 34.928.836 40.407.185Mobilya ve Demirbaşlar24 1.433.874 1.108.236Özel Maliyetler24 1.298.376 1.403.800Taşıyıcı Bitkiler0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar24 59.246.739 42.436.330Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar0 0Diğer Haklar0 0Patentler0 0Markalar0 0Lisanslar0 0Bilgisayar Yazılımları0 0Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler17.790.755 18.795.395İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 17.790.755 18.795.395Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar0 0Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.178.045.643 1.142.756.717TOPLAM VARLIKLAR1.359.312.589 1.377.061.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 473.348.165 423.439.581İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar473.348.165 423.439.581Banka Kredileri9 433.736.738 386.331.335Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 39.611.427 37.108.246İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar54.845.409 48.290.133İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 20.183.797 24.308.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 34.661.612 23.981.501Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.306.125 1.172.583Diğer Borçlar47.522.666 51.669.548İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 30.748.385 41.342.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 16.774.281 10.327.430Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.046.425 12.885.472İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 11.046.425 12.885.472Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 494.190 0Kısa Vadeli Karşılıklar629.666 568.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 629.666 568.040Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM589.192.646 538.025.357Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER589.192.646 538.025.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 663.241.894 746.669.949İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar663.241.894 746.669.949Banka Kredileri9 619.939.711 686.171.290Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 43.302.183 60.498.659İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar783.379 2.362.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 783.379 2.362.604Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 9.230.981 14.910.084İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 9.230.981 14.910.084Uzun Vadeli Karşılıklar14.338.280 13.141.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 5.785.521 4.638.599Genel Karşılıklar0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar20 8.552.759 8.502.759Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 4.582.814 3.707.598Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER692.177.348 780.791.593TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.281.369.994 1.318.816.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.995.741 45.729.719Ödenmiş Sermaye26 119.350.000 119.350.000Sermaye Düzeltme Farkları26 40.859 40.859Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)26 -2.177.230 -2.177.230Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.350.413 9.978.379Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 9.350.413 9.978.379Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 8.898.510 8.898.510Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)451.903 1.079.869Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler52.813.389 52.813.389Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı39.517.812 39.517.812Yasal Yedekler26 11.118.347 11.118.347Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler26 2.177.230 2.177.230Girişim Sermayesi Fonu0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 0Diğer Özkaynak Payları0 0Diğer Yedekler0 0Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -134.275.678 -61.746.858Net Dönem Karı veya Zararı16.893.988 -72.528.820Kontrol Gücü Olmayan Paylar15.946.854 12.515.202TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.942.595 58.244.921TOPLAM KAYNAKLAR1.359.312.589 1.377.061.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 1.425.935 43.978.355 -38.230.591 -15.196.625 118.089.213 52.111.577 170.200.790Transferler8.849.833 -24.046.458 15.196.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-961.175 -143.639.484 -144.600.659 -80.722.013 -225.322.672Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-14.799 530.191 515.392 -1.506.375 -990.983Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-313 -313Dönem Sonu Bakiyeler26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 464.760 52.813.389 -61.746.858 -143.639.484 -25.996.054 -30.117.124 -56.113.178Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 1.079.869 52.813.389 -61.746.858 -72.528.820 45.729.719 12.515.202 58.244.921Transferler-72.528.820 72.528.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-627.966 16.893.988 16.266.022 3.431.652 19.697.674Dönem Sonu Bakiyeler26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 451.903 52.813.389 -134.275.678 16.893.988 61.995.741 15.946.854 77.942.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.301.403 -224.338.034 43.631.049 -152.446.469DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-603.729 -984.638 -258.001 -218.904Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -745.259 -1.220.704 -325.274 -271.363Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler141.530 236.066 67.273 52.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi33 141.530 236.066 67.273 52.459Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-603.729 -984.638 -258.001 -218.904TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.697.674 -225.322.672 43.373.048 -152.665.373Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.431.652 -80.722.013 15.512.814 -58.005.384Ana Ortaklık Payları16.266.022 -144.600.659 27.860.234 -94.659.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795910BIST