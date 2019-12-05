***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.12.2019 17:34
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 05.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9224 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802075
BIST
17:57108.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.147,73
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:575,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:576,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:57273,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,48
|Açılış
|: 273,06
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.836.620
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.494.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.535.727
|% 19,85
|
|KFEIN
|13,66
|244.792.166
|% 19,82
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,44
|2.105.133
|% -8,71
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.016.847.491
|% 4,07
|
|THYAO
|13,80
|966.015.320
|% 0,29
|
|GARAN
|10,35
|356.098.421
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,78
|336.849.812
|% 0,91
|
|PETKM
|3,62
|329.028.519
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|282.346.450
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|206.777.211
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|329.028.519
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,46
|37.563.042
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|193.818.090
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5441
|7,5819
|% 0,42
|
|Frank
|5,7932
|5,8281
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|