***SAFKR* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









hiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı olduğumuzSAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793440BIST