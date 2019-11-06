***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.503.465 23.657.667Finansal Yatırımlar24.408.911 15.837.844Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 6.438.709 6.869.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 14.289.277 5.450.262İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 3.680.925 3.518.557Ticari Alacaklar1.662.441 2.010.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.662.441 2.010.806Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 111.560.919 104.749.857Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 111.560.919 104.749.857Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı32.482.788 26.433.745Diğer Alacaklar8 3.248.210 1.784.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.248.210 1.784.144Türev Araçlar21 4.409.105 5.147.767Stoklar3.101.792 2.944.845Peşin Ödenmiş Giderler832.467 900.603İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler832.467 900.603Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.587 16.167Diğer Dönen Varlıklar16 1.342.019 1.802.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.342.019 1.802.560ARA TOPLAM206.553.704 185.286.005Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 6.838 14.220TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR206.560.542 185.300.225DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar59.132.119 47.654.602Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 48.592.816 38.909.591İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 10.539.303 8.745.011Ticari Alacaklar1.934 126.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.934 126.256Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 94.272.380 101.849.702Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 94.272.380 101.849.702Diğer Alacaklar8 3.317.254 3.054.550İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.317.254 3.054.550Türev Araçlar21 14.973.907 17.540.849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 7.191.842 6.756.459Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller153.341 136.930Maddi Duran Varlıklar10 7.156.357 6.626.678Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 248.144 264.940Binalar10 2.291.270 1.897.299Tesis, Makine ve Cihazlar10 2.553.768 2.491.371Taşıtlar10 1.800 19.993Mobilya ve Demirbaşlar10 1.454.587 1.089.460Yapılmakta Olan Yatırımlar10 606.788 863.615Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.919.465 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.026.620 2.108.876Şerefiye13 1.862.044 849.215Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.164.576 1.259.661Peşin Ödenmiş Giderler15.797 20.991İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.797 20.991Ertelenmiş Vergi Varlığı20 345.429 372.640Diğer Duran Varlıklar16 112.200 137.513İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 112.200 137.513TOPLAM DURAN VARLIKLAR191.618.645 186.386.046TOPLAM VARLIKLAR398.179.187 371.686.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 11.011.209 9.726.191İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 11.011.209 9.726.191Banka Kredileri6 11.011.209 9.726.191Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.816.002 20.815.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.816.002 20.815.668Banka Kredileri6 14.570.112 20.815.668Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 245.890 0Ticari Borçlar3.718.840 3.372.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.718.840 3.372.749Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 230.800.086 205.815.346Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 230.800.086 205.815.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar110.697 93.671Diğer Borçlar8 6.847.736 6.142.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.847.736 6.142.410Türev Araçlar21 2.678.348 5.348.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)214.143 291.868İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)214.143 291.868Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 421.643 62.396Kısa Vadeli Karşılıklar843.812 1.006.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar367.604 327.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 476.208 678.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.786.498 2.764.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.786.498 2.764.894ARA TOPLAM274.249.014 255.439.736Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 2.920 4.274TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER274.251.934 255.444.010UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.400.995 35.222.289İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.400.995 35.222.289Banka Kredileri6 31.628.611 35.222.289Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.772.384 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 14.311.279 13.818.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 14.311.279 13.818.904Diğer Borçlar8 3.418.720 2.372.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.418.720 2.372.596Türev Araçlar21 8.061.499 7.583.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.747 116.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.747 116.833Uzun Vadeli Karşılıklar509.071 452.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar485.311 448.045Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 23.760 4.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar4.454 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 806.178 185.504Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 3.996 94.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 3.996 94.901TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.615.939 59.846.465TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER334.867.873 315.290.475ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 31.774.617 29.289.967Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-83.092 -74.784Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-83.092 -74.784Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-83.092 -74.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-105.589 -370.833Yabancı Para Çevrim Farkları17 1.487.884 1.382.776Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.012.543 -535.681Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 -580.930 -1.217.928Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.174.568 1.050.078Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.174.568 1.050.078Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.590.645 19.556.239Net Dönem Karı veya Zararı2.899.153 3.830.335Kontrol Gücü Olmayan Paylar31.536.697 27.105.829TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.311.314 56.395.796TOPLAM KAYNAKLAR398.179.187 371.686.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.795.004 11.755.194 4.693.456 4.410.668Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı31.196.186 26.797.896 9.925.516 9.696.389Faiz Gelirleri31.196.186 26.797.896 9.925.516 9.696.389Satışların Maliyeti-10.873.364 -9.200.174 -3.695.053 -3.413.296Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-20.959.527 -16.164.952 -6.708.627 -5.948.928Faiz Giderleri-20.959.527 -16.164.952 -6.708.627 -5.948.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.921.640 2.555.020 998.403 997.372FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.236.659 10.632.944 3.216.889 3.747.461BRÜT KAR (ZARAR)13.158.299 13.187.964 4.215.292 4.744.833Genel Yönetim Giderleri-5.658.196 -4.898.831 -1.916.489 -1.591.865Pazarlama Giderleri-1.658.905 -1.461.534 -550.190 -512.147Araştırma ve Geliştirme Giderleri-12.305 -10.066 -4.875 -3.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler935.591 1.567.803 331.274 763.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-823.772 -1.064.350 -232.028 -631.712Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.202.130 535.465 396.463 166.245ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.142.842 7.856.451 2.239.447 2.935.979Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler112.153 734.748 75.845 4.040Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-67.517 -8.931 -582 750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.187.478 8.582.268 2.314.710 2.940.769Finansman Gelirleri19 74.919 138.101 28.170 130.206Finansman Giderleri19 -796.192 -792.860 -209.473 -465.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.466.205 7.927.509 2.133.407 2.605.653Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.161.421 -1.590.737 -369.895 -532.923Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.285.192 -1.326.369 -721.430 -477.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 123.771 -264.368 351.535 -55.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.304.784 6.336.772 1.763.512 2.072.730DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-84 129 -24 102DÖNEM KARI (ZARARI)5.304.700 6.336.901 1.763.488 2.072.832Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.405.547 2.935.943 810.537 893.560Ana Ortaklık Payları2.899.153 3.400.958 952.951 1.179.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç- yüz adet adi hisse senedi 1,42000000 1,67000000 0,47000000 0,58000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç- yüz adet adi hisse senedi 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.888.997 9.517.526Dönem Karı (Zararı)5.304.700 6.336.901Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.304.784 6.336.772Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-84 129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.533.731 -8.820.849Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.040.854 608.895Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.856.913 5.416.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.706 77.378Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.809 2.243Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -4.395 -6.064Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.866.823 5.342.716Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler91.515 114.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler91.515 114.579Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.303.135 -5.812.672Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.519.707 -6.501.515Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.216.572 688.843Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.328 -68.862Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-77.555 -9.412.691Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-77.555 -9.412.691Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.202.130 -535.465İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.202.130 -535.465Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.161.421 1.590.737Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.793 -578.564Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.793 -578.564İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-56.525 -144.538Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler66.494 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.660.919 13.378.808Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-4.718.792 2.585.402Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.205 -632.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-109.205 -632.127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.792.190 -27.009.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.450.627 -4.676.243İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.450.627 -4.676.243Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-478.015 -1.089.827Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler496.755 330.063İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)496.755 330.063Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)25.833.274 41.568.961Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.442.286 2.483.116İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.442.286 2.483.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler437.433 -180.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)437.433 -180.940Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.499.350 10.894.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-66.363 -89.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -543.990 -1.287.648YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.964.854 60.270Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri182.693 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-998.946 -572.296İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri152.930 738.168İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -714.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri161.465 965.112Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri161.465 965.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.243.208 -1.060.072Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.037.199 -832.063Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-206.009 -228.009Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.003Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-15.678.806Alınan Temettüler459.018 453.355FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.308.256 19.907.868Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.780.902 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.539.276Kredilerden Nakit Girişleri21.539.276Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.380.486Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.380.486Ödenen Temettüler-708.672 -1.631.408YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-384.113 29.485.664Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.549.965 4.598.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.165.852 34.084.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.654.340 9.975.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.820.192 44.060.193Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.304.700 6.336.901 1.763.488 2.072.832DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.140 9.714 -4.634 3.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası17 -18.825 11.126 -4.423 3.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası-1.315 -1.412 -211 -23Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar831.439 -967.292 759.406 -162.540Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası17 235.747 2.183.932 -323.312 1.446.675Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası17 235.747 2.183.932 -323.312 1.446.675Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası17 1.539.454 -2.399.061 1.607.154 -543.237Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası17 -772.070 165.871 -614.993 -428.827Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası17 -772.070 165.871 -614.993 -428.827Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası17 -30.701 -611.471 95.073 -412.740Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası17 -30.701 -611.471 95.073 -412.740Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-140.991 -306.563 -4.516 -224.411DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)811.299 -957.578 754.772 -158.896TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.115.999 5.379.323 2.518.260 1.913.936Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.959.910 2.550.147 1.267.037 958.505Ana Ortaklık Payları3.156.089 2.829.176 1.251.223 955.431Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 122.206 1.032.916 0 0 0 16.746.750 3.481.086 20.227.836 26.605.510 25.435.334 52.040.844Transferler0 19.837 3.461.249 -3.481.086 -19.837 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.053 3.053 3.053 912.118 -233.163 -233.163 -1.253.790 -1.253.790 -574.835 3.400.958 3.400.958 2.829.176 2.550.147 5.379.323Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 3.400.958 3.400.958 3.400.958 2.935.943 6.336.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.053 3.053 3.053 912.118 -233.163 -233.163 -1.253.790 -1.253.790 -574.835 -571.782 -385.796 -957.578Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 -639.523 -639.523 -639.523 -991.885 -1.631.408Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 -16.806 -16.806 -16.806 -71.490 -88.296Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)696 696 696 0 -435 -435 -435 -13.871 15.765 15.765 2.155 2.155Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -72.631 0 -72.631 0 0 0 0 0 -72.631 1.636.778 0 0 -582.871 -582.871 0 0 -1.506.971 -1.506.971 0 0 0 0 0 -453.064 1.038.882 0 0 0 19.567.435 3.400.958 22.968.393 28.780.512 26.922.106 55.702.618Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Transferler124.490 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.308 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 0 2.899.153 2.899.153 3.156.089 2.959.910 6.115.999Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 2.899.153 2.899.153 2.899.153 2.405.547 5.304.700Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.308 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 0 256.936 554.363 811.299Sermaye Arttırımı0 1.780.902 1.780.902Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-660.845 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -83.092 0 -83.092 0 0 0 0 0 -83.092 1.487.884 0 0 -1.012.543 -1.012.543 0 0 -580.930 -580.930 0 0 0 0 0 -105.589 1.174.568 0 0 0 22.590.645 2.899.153 25.489.798 31.774.617 31.536.697 63.311.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796793BIST