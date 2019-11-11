***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 27 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857Transferler27 -497.807 497.807Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -648.933 -648.933 5.517 -643.416Dönem Karı (Zararı)27 -648.933 -648.933 -648.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.517 5.517Dönem Sonu Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 27 -238.499 -648.933 4.118.982 32.459 4.151.441Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 27 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578Transferler27 -842.791 842.791Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -309.680 -309.680 1.119 -308.561Dönem Karı (Zararı)27 -309.680 -309.680 -309.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.119 1.119Dönem Sonu Bakiyeler27 5.000.000 -38.323 44.737 27 -1.081.290 -309.680 3.615.444 30.573 3.646.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.104 -2.292.593Dönem Karı (Zararı)-308.561 -643.416Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.157 -97.345Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 9.042 8.493Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.982 7.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 11.982 7.620Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.392 -42.676Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 -3.627 -42.676Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 2.235 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.475 -72.610Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.828Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler312.263 -1.594.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 168.752 -129.155İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)150.000 273.763İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.752 -402.918Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 -1.661.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.787 15.291İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.787 15.291Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 141.266 20.550Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 31.907 102.622İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31.907 102.622Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.697 59.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.146 -1.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-42.146 -1.341Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.859 -2.335.269Ödenen Faiz0 42.676Alınan Faiz1.276 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.969 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -19.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.829Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.286Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.104 -2.312.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.104 -2.312.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ263.324 2.619.482DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ289.428 307.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 289.544 263.324Diğer Alacaklar11 502.662 671.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar379.776 529.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 122.886 141.638Peşin Ödenmiş Giderler15 3.058.973 3.058.973Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 66.625 74.322Diğer Dönen Varlıklar26 234.504 202.375ARA TOPLAM4.152.308 4.270.408TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.152.308 4.270.408DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 87.000 87.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 87.000 87.000Maddi Duran Varlıklar18 19.895 28.870Ertelenmiş Vergi Varlığı35 124.508 123.033TOPLAM DURAN VARLIKLAR231.403 238.903TOPLAM VARLIKLAR4.383.711 4.509.311KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 19.192 19.937Ticari Borçlar10 25.525 20.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 25.525 20.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 448.876 307.610Diğer Borçlar11 233.617 201.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 233.617 201.710Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.185 3.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 830 1.516ARA TOPLAM731.225 554.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER731.225 554.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 6.469 37TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.469 37TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER737.694 554.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 3.615.444 3.925.124Ödenmiş Sermaye27 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.323 -38.323Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 44.737 44.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -1.081.290 -238.499Net Dönem Karı veya Zararı27 -309.680 -842.791Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 30.573 29.454TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.646.017 3.954.578TOPLAM KAYNAKLAR4.383.711 4.509.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 0 0 0 0Satışların Maliyeti28 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri-310.703 -808.908 -82.138 -231.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler-38 39.294 -1.384 6.465Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.370 -95.838 -3.495 -75.481ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-315.111 -865.452 -87.017 -300.195Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 42.676 -3.169 1.573Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.988 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-315.111 -824.764 -90.186 -298.622Finansman Gelirleri28.034 186.328 3.512 156.834Finansman Giderleri-22.959 -77.590 -10.427 -61.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-310.036 -716.026 -97.101 -203.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.475 72.610 -1.310 19.111Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.475 72.610 -1.310 19.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-308.561 -643.416 -98.411 -184.595DÖNEM KARI (ZARARI)-308.561 -643.416 -98.411 -184.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.119 5.517 -52 4.346Ana Ortaklık Payları-309.680 -648.933 -98.359 -188.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 310 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 387 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-77Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-77Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 310 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-308.561 -643.416 -98.101 -184.595Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.119 5.517 -52 4.346Ana Ortaklık Payları-309.680 -648.933 -98.049 -188.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798376BIST