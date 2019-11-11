***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 23:17
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 27 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857
Transferler
27 -497.807 497.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -648.933 -648.933 5.517 -643.416
Dönem Karı (Zararı)
27 -648.933 -648.933 -648.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.517 5.517
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 27 -238.499 -648.933 4.118.982 32.459 4.151.441
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 27 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578
Transferler
27 -842.791 842.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -309.680 -309.680 1.119 -308.561
Dönem Karı (Zararı)
27 -309.680 -309.680 -309.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.119 1.119
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 27 -1.081.290 -309.680 3.615.444 30.573 3.646.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.104 -2.292.593
Dönem Karı (Zararı)
-308.561 -643.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.157 -97.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 9.042 8.493
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.982 7.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 11.982 7.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.392 -42.676
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -3.627 -42.676
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 2.235 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.475 -72.610
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.828
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
312.263 -1.594.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 168.752 -129.155
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.000 273.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.752 -402.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -1.661.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.787 15.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.787 15.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 141.266 20.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.907 102.622
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.907 102.622
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.697 59.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.146 -1.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-42.146 -1.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.859 -2.335.269
Ödenen Faiz
0 42.676
Alınan Faiz
1.276 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.969 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -19.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.829
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.104 -2.312.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.104 -2.312.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
263.324 2.619.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
289.428 307.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 289.544 263.324
Diğer Alacaklar
11 502.662 671.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
379.776 529.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 122.886 141.638
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.058.973 3.058.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 66.625 74.322
Diğer Dönen Varlıklar
26 234.504 202.375
ARA TOPLAM
4.152.308 4.270.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.152.308 4.270.408
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
Maddi Duran Varlıklar
18 19.895 28.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 124.508 123.033
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.403 238.903
TOPLAM VARLIKLAR
4.383.711 4.509.311
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.192 19.937
Ticari Borçlar
10 25.525 20.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.525 20.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 448.876 307.610
Diğer Borçlar
11 233.617 201.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 233.617 201.710
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.185 3.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 830 1.516
ARA TOPLAM
731.225 554.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
731.225 554.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 6.469 37
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.469 37
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
737.694 554.733
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.615.444 3.925.124
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.323 -38.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.081.290 -238.499
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -309.680 -842.791
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 30.573 29.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.646.017 3.954.578
TOPLAM KAYNAKLAR
4.383.711 4.509.311
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-310.703 -808.908 -82.138 -231.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-38 39.294 -1.384 6.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.370 -95.838 -3.495 -75.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-315.111 -865.452 -87.017 -300.195
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 42.676 -3.169 1.573
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.988 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-315.111 -824.764 -90.186 -298.622
Finansman Gelirleri
28.034 186.328 3.512 156.834
Finansman Giderleri
-22.959 -77.590 -10.427 -61.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-310.036 -716.026 -97.101 -203.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.475 72.610 -1.310 19.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.475 72.610 -1.310 19.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-308.561 -643.416 -98.411 -184.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-308.561 -643.416 -98.411 -184.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.119 5.517 -52 4.346
Ana Ortaklık Payları
-309.680 -648.933 -98.359 -188.941
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 310 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 387 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 310 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-308.561 -643.416 -98.101 -184.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.119 5.517 -52 4.346
Ana Ortaklık Payları
-309.680 -648.933 -98.049 -188.941
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798376
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