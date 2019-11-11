***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2019Karar Sayısı261Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU KARARIKarar Sayısı : 261TOPLANTI YERİ : Şirket MerkeziTOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Özhan Zel, Sertuğ köker, Ferhat Kablan, Çağrı AysuKONU: Konsolide Sorumluluk BeyanımızKARAR: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR,A)Şirketimizin "1 Temmuz 2019 – 30 Eylül 2019" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,B)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,C)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.Başkan ÜyeOsman Özhan Zel Sertuğ KÖKERBağımsız Üye Bağımsız ÜyeFerhat KABLAN Çağrı AYSUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798378BIST