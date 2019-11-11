***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.11.2019 23:18
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
261
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Sayısı : 261
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Özhan Zel, Sertuğ köker, Ferhat Kablan, Çağrı Aysu
KONU: Konsolide Sorumluluk Beyanımız
KARAR: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR,
A)Şirketimizin "1 Temmuz 2019 – 30 Eylül 2019" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
B)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
C)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Başkan Üye
Osman Özhan Zel Sertuğ KÖKER
Bağımsız Üye Bağımsız Üye
Ferhat KABLAN Çağrı AYSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798378
BIST