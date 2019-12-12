***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat106.133.050 67.058.606Satışların Maliyeti-91.826.957 -53.147.955TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.306.093 13.910.651BRÜT KAR (ZARAR)14.306.093 13.910.651Genel Yönetim Giderleri-2.580.829 -2.541.400Pazarlama Giderleri-2.298.245 -1.677.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.018.317 1.817.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.466.237 -1.235.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.979.099 10.273.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.979.099 10.273.718Finansman Gelirleri7.241.788 2.472.907Finansman Giderleri-16.963.060 -12.960.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)257.827 -214.202Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri221.326 -79.764Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri226.937 -79.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)479.153 -293.966DÖNEM KARI (ZARARI)479.153 -293.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları479.153 -293.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.269.824 -1.625.964Dönem Karı (Zararı)479.153 -293.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.498.505 5.787.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.959.507 942.306Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.968 1.246.339Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 404.409Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler226.937 410.027Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 3.689.122Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -329.556Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.306.093 -574.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.449.976 -7.023.873Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.667.296 3.123.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.166.215 -5.439.717Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.062.907 -14.525.977Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.601.844 12.900.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.260.337 7.610.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.879.073 -10.692.703Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.527.682 -1.530.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-45.245 -95.964Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-212.613 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-553.376 -3.331.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri435.832 -3.331.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-983.597 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.611 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.714.540 4.673.065Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.295.917 74.360.956Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.417.556 -58.596.467Ödenen Faiz-16.963.060 -11.091.424Alınan Faiz7.241.788Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)128.371 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.908 -283.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.908 -283.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.805 339.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.713 55.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri57.713 55.805Ticari Alacaklar4.436.386 7.103.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.436.386 7.103.681Diğer Alacaklar799 20.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar799 20.243Stoklar66.023.703 50.960.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.182.278 6.457.703Diğer Dönen Varlıklar53.333 17.913ARA TOPLAM72.754.212 64.616.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.754.212 64.616.141DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 19.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 19.125Maddi Duran Varlıklar16.760.762 17.042.369Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.087.601 15.789.591Peşin Ödenmiş Giderler38.883 0Ertelenmiş Vergi Varlığı830.883 640.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.738.464 33.491.237TOPLAM VARLIKLAR105.492.676 98.107.378KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.229.651 10.647.207Ticari Borçlar20.491.571 28.093.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.491.571 28.092.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar467.496 580.854Diğer Borçlar16.874.916 814.629İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16.540.737 168.239İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar334.179 646.390Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.586.288 11.768.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler902.870 1.412.812ARA TOPLAM55.558.403 53.317.823TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.558.403 53.317.823UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.556.811 18.127.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.406.115 2.303.943Uzun Vadeli Karşılıklar773.605 767.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar773.605 767.637Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.073.100 1.073.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.809.631 22.272.436TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.368.034 75.590.259ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.124.642 22.517.119Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.074.982 6.946.612Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.074.982 6.946.612Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.052 -59.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.255.008 454.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.272.016 -4.177.260Net Dönem Karı veya Zararı479.153 -293.966TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.124.642 22.517.119TOPLAM KAYNAKLAR105.492.676 98.107.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893Transferler-2.585.288 2.585.288 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-613.322 38.514 -293.966 -868.774 0 -868.774Dönem Karı (Zararı)0 0 -293.966 -293.966 0 -293.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-613.322 38.514 0 -574.808 0 -574.808Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119Transferler800.790 -1.094.756 293.966 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 479.153 607.523 0 607.523Dönem Karı (Zararı)0 -479.153 479.153 0 479.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 0 128.370 0 128.370Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)479.153 -293.966DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar128.370 -631.665Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -645.602Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)164.577 38.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36.207 -24.577Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-36.207 -24.577Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.370 -631.665TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)607.523 -925.631Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları607.523 -925.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803243BIST