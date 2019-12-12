***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32.541.055 29.836.499 22.112.134 17.272.095Satışların Maliyeti-28.093.528 -24.434.595 -18.576.034 -13.889.466TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.447.527 5.401.904 3.536.100 3.382.629BRÜT KAR (ZARAR)4.447.527 5.401.904 3.536.100 3.382.629Genel Yönetim Giderleri-639.237 -725.986 -286.727 -427.033Pazarlama Giderleri-617.882 -594.622 -396.973 -337.541Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.062.201 1.151.138 1.380.286 812.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-394.004 -454.199 -286.285 -140.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.858.605 4.778.235 3.946.401 3.289.817FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.858.605 4.778.235 3.946.401 3.289.817Finansman Gelirleri2.620.948 2.124.824 -1.145.551 964.440Finansman Giderleri-11.469.067 -6.937.084 -5.134.127 -3.255.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.989.514 -34.025 -2.333.277 999.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.021 506.281 -9.550 506.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.021 506.281 -9.550 506.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.983.493 472.256 -2.342.827 1.505.357DÖNEM KARI (ZARARI)-1.983.493 472.256 -2.342.827 1.505.357Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.983.493 472.256 -2.342.827 1.505.357Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.800.655 5.433.703Dönem Karı (Zararı)-1.983.493 472.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler876.201 6.820.385Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler876.201 687.583Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 163.799Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 506.281Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 60.818Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 5.401.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.789.813 -1.859.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler791.500 585.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.587.175 727.722Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.428.288 -2.554.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.267.641 -4.611.505Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.110.441 5.314.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.320.608Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.682.521 5.433.636Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)118.134 67YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-281.263 -814.103Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-281.263 -814.103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.425.311 -4.595.359Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.135.826 2.747.313Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.561.137 -2.475.478Ödenen Faiz0 -6.937.084Alınan Faiz0 2.124.824Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -54.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.081 24.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.081 24.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.713 55.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ151.794 80.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri151.794 57.713Ticari Alacaklar3.644.886 4.436.386İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.644.886 4.436.386Diğer Alacaklar25.966 799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.966 799Stoklar58.595.415 66.023.703Peşin Ödenmiş Giderler3.041.623 2.182.278Diğer Dönen Varlıklar314.382 53.333ARA TOPLAM65.774.066 72.754.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.774.066 72.754.212DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar16.701.969 16.760.762Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.551.456 15.087.601Peşin Ödenmiş Giderler4.260 38.883Ertelenmiş Vergi Varlığı858.206 830.883TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.136.226 32.738.464TOPLAM VARLIKLAR97.910.292 105.492.676KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.365.477 2.229.651Ticari Borçlar21.759.212 20.491.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21.759.212 20.491.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar597.370 467.496Diğer Borçlar16.820.601 16.874.916İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16.713.040 16.540.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107.561 334.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.043.788 14.586.288Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler524.306 902.870ARA TOPLAM58.116.365 55.558.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.116.365 55.558.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.995.674 23.556.811Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.406.115 1.406.115Uzun Vadeli Karşılıklar800.971 773.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar800.971 773.605Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885 1.073.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.534.645 26.809.631TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.651.010 82.368.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.259.282 23.124.642Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.193.115 7.074.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.193.115 7.074.982Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)187.185 69.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.915.344 1.255.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.453.199 -5.272.016Net Dönem Karı veya Zararı-1.983.493 479.153TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.259.282 23.124.642TOPLAM KAYNAKLAR97.910.292 105.492.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 596.635 23.407.720 0 23.407.720Transferler