***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat87.291.312 59.146.300 54.750.257 29.309.801Satışların Maliyeti-78.701.739 -47.639.585 -50.608.212 -23.204.990TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.589.573 11.506.715 4.142.045 6.104.811BRÜT KAR (ZARAR)8.589.573 11.506.715 4.142.045 6.104.811Genel Yönetim Giderleri-945.114 -1.635.190 -305.877 -909.204Pazarlama Giderleri-1.006.896 -1.702.512 -389.013 -1.107.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.515.488 1.841.548 453.287 690.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-663.746 -880.647 -269.742 -426.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.489.305 9.129.914 3.630.700 4.351.679FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.489.305 9.129.914 3.630.700 4.351.679Finansman Gelirleri2.315.565 4.826.096 0 2.701.272Finansman Giderleri-16.089.885 -13.783.551 -4.926.201 -6.846.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.285.015 172.459 -1.295.501 206.484Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.189 223.802 14.169 -282.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.189 223.802 14.169 -282.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995DÖNEM KARI (ZARARI)-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.993.694 10.100.927Dönem Karı (Zararı)-3.264.826 396.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-78.361.058 12.276.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 636.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-115.340 -91.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.189 223.802Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler435.832 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-78.701.739 11.506.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler93.965.326 -3.532.254Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.667.295 -7.751.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.955.437 -4.516.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.062.907 -35.980.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.017.928 29.462.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler116.302.503 18.591.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.879.074 -3.337.702Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.339.442 9.140.026Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-345.748 960.901YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI983.597 -358.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları983.597 -358.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.975.383 -9.515.558Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.543.997 3.889.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.417.556 -4.415.777Ödenen Faiz-16.963.060 -13.783.551Alınan Faiz6.910.502 4.826.096Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.266 -32.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.908 227.101NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.908 227.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.805 55.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.713 282.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.286 57.713Ticari Alacaklar19.491.611 4.436.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.491.611 4.436.386Diğer Alacaklar25.966 799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.966 799Stoklar44.763.717 66.023.703Peşin Ödenmiş Giderler5.613.087 2.182.278Diğer Dönen Varlıklar23.379 53.333ARA TOPLAM69.941.046 72.754.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.941.046 72.754.212DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar16.266.924 16.760.762Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.605.048 15.087.601Peşin Ödenmiş Giderler7.277 38.883Ertelenmiş Vergi Varlığı874.890 830.883TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.774.474 32.738.464TOPLAM VARLIKLAR101.715.520 105.492.676KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.014.710 2.229.651Ticari Borçlar23.121.389 20.491.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.121.389 20.491.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar767.006 467.496Diğer Borçlar17.931.993 16.874.916İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.791.752 16.540.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar140.241 334.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.479.533 14.586.288Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler656.951 902.870ARA TOPLAM61.977.193 55.558.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.977.193 55.558.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.143.057 23.556.811Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.406.115 1.406.115Uzun Vadeli Karşılıklar888.945 773.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar888.945 773.605Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.186 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885 1.073.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.775.188 26.809.631TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.752.381 82.368.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.963.139 23.124.642Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.178.305 7.074.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.178.305 7.074.982Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)172.375 69.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.915.344 1.255.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.453.199 -5.272.016Net Dönem Karı veya Zararı-3.264.826 479.153TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.963.139 23.124.642TOPLAM KAYNAKLAR101.715.520 105.492.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119Transferler800.790 -1.094.756 -293.966 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 479.153 607.523 0 607.523Dönem Karı (Zararı)0 479.153 479.153 0 479.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 0 128.370 0 128.370Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Transferler660.336 -181.183 -479.153 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.323 -3.264.826 -3.834.874 0 -3.834.874Dönem Karı (Zararı)0 -3.264.826 -3.264.826 0 -3.264.826Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.323 0 103.323 0 103.323Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 172.375 1.915.344 -5.453.199 -3.264.826 19.963.139 0 19.963.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.178.305 272.971 -426.011 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.417.131 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)146.344 272.971 -136.094 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-385.170 0 -289.917 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-385.170 0 -289.917 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.178.305 272.971 -426.011 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.913.479 669.232 -1.707.343 -75.995Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.913.479 669.232 -1.707.343 -75.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804253BIST