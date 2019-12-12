***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.12.2017-31.12.2018-30.06.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo ve DipnotlarıDeğişikliğin NedeniFinansal tabloların Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiKar veya zarar etkisi olacaktırAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2017 - 31.12.2018 ve 30.06.2019 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 12/12/2019 tarihinde duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803157BIST