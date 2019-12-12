***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
12.12.2019 11:54
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2017-31.12.2018-30.06.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Kar veya zarar etkisi olacaktır
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2017 - 31.12.2018 ve 30.06.2019 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 12/12/2019 tarihinde duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803157
BIST
12:15109.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.164,28
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:155,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0044
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:156,4542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:15274,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,60
|Açılış
|: 274,50
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|9.894.959
|% 14,86
|
|TIRE
|2,82
|106.090.877
|% 14,17
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|ASLAN
|43,70
|27.631.706
|% 9,20
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|MAALT
|52,65
|14.639.167
|% -13,19
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|VERUS
|16,46
|17.536.528
|% -10,54
|
|AVGYO
|1,47
|18.533.548
|% -9,82
|
|THYAO
|13,81
|625.394.342
|% 1,62
|
|PETKM
|3,62
|389.807.406
|% 0,84
|
|ASELS
|19,57
|254.320.799
|% 2,30
|
|PGSUS
|81,55
|140.126.797
|% -0,18
|
|TIRE
|2,82
|106.090.877
|% 14,17
|
|PETKM
|3,62
|389.807.406
|% 0,84
|
|THYAO
|13,81
|625.394.342
|% 1,62
|
|YYAPI
|0,55
|23.932.105
|% 3,77
|
|TIRE
|2,82
|106.090.877
|% 14,17
|
|EKGYO
|1,51
|57.863.266
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6713
|% -0,05
|
|Frank
|5,8785
|5,9139
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5408
|1,5486
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,57
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.857
|2,55
|
|Yarım
|875
|898
|1,23
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|0,36
|