***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.12.2019 11:52
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Zararda azalma
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 13/12/2019 tarihinde duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803354
BIST
12:03111.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.070,32
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:035,7852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:036,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:03273,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,32
|Açılış
|: 273,93
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.289.427
|% 14,75
|
|TIRE
|3,30
|142.735.361
|% 11,49
|
|HURGZ
|1,20
|2.621.182
|% 11,11
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|12.713.825
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.396.180
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.607.946
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,11
|508.232.793
|% 0,36
|
|GARAN
|10,79
|173.262.264
|% 1,98
|
|ASELS
|19,68
|169.002.223
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,21
|162.124.935
|% 2,88
|
|TIRE
|3,30
|142.735.361
|% 11,49
|
|KRDMD
|2,46
|136.125.974
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,21
|162.124.935
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,51
|76.984.364
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|116.351.459
|% 1,22
|
|BSOKE
|1,36
|61.540.713
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7288
|7,7676
|% 1,57
|
|Frank
|5,8645
|5,8998
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5378
|1,5455
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-12,00
|
|Yarım
|873
|895
|-5,80
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|0,61
|