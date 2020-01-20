***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
20.01.2020 09:49
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı İle İlgili SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16/12/2019 tarihinde bedelli sermaye artırımı kararı yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813494
BIST
10:07122.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 974,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.460
En Düşük
121.879
10:075,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:076,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:07296,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,67
|17.459.865
|% 15,02
|
|GEDIK
|9,19
|2.858.575
|% 13,04
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,95
|3.572
|% 9,67
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|EGCYH
|0,33
|55.431
|% -8,33
|
|THYAO
|15,09
|56.993.415
|% 0,40
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|ISFIN
|3,97
|18.280.374
|% 1,02
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,17
|12.073.127
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|12.029.437
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6409
|7,6792
|% -0,00
|
|Frank
|6,0665
|6,1031
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5669
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,33
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,64
|65,64
|0,79
|