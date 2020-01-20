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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

20.01.2020 09:49
GÜNCEL HABERLER



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı İle İlgili SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16/12/2019 tarihinde bedelli sermaye artırımı kararı yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813494


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