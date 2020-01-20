***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Sermaye Artırımı İle İlgili SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16/12/2019 tarihinde bedelli sermaye artırımı kararı yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813494BIST