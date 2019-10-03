***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararının Revize EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 7.madde revize edilmesinden dolayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 NâmaB Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.09.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 2019/10 sayı ve 13.09.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 7.Madde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, olarakrevize edilmiş olup, ekte Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.7.Eklenen DökümanlarEK: 1 SARAY1.pdfEK: 2 SARAY2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789843BIST