***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.10.2019 13:10
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararının Revize Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 7.madde revize edilmesinden dolayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 2019/10 sayı ve 13.09.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 7.Madde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, olarak
revize edilmiş olup, ekte Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
7.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SARAY1.pdf
EK: 2 SARAY2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789843
BIST