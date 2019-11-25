***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı İle İlgili SPK Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 NâmaB Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.09.2019SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından, sermaye artırım başvurumuzun 21.11.2019 tarih ve 67/1501 sayılı Kurul kararı ile reddedildiği Şirketimize bildirilmiştir. SPK'nın söz konusu kararı ile karara esas teşkil eden ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler, Şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirildikten sonra, bundan sonra izleyeceğimiz yola ilişkin olarak ayrıntılı bir özel durum açıklaması yapılacaktır. Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800296BIST