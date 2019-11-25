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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.11.2019 14:25
GÜNCEL HABERLER



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı İle İlgili SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2019
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, sermaye artırım başvurumuzun 21.11.2019 tarih ve 67/1501 sayılı Kurul kararı ile reddedildiği Şirketimize bildirilmiştir. SPK'nın söz konusu kararı ile karara esas teşkil eden ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler, Şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirildikten sonra, bundan sonra izleyeceğimiz yola ilişkin olarak ayrıntılı bir özel durum açıklaması yapılacaktır. Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800296


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Yarım 860 882 0,03  
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