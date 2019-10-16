GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2019 18:01
GÜNCEL HABERLER

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 info@saraymatbaa.com.tr / yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 207998
Mustafa Ünsal YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 08.11.2016 0312 527 28 90 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 601192
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 303845
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI 406880
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 510496
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 111575
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 906538




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793549


BIST



BIST USD EURO ALTIN
18:0594.137
Değişim :  -1,18% |  -1.120,39
Açılış :  93.515  
Önceki Kapanış :  95.258  
En Yüksek
94.391 En Düşük
93.094
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru