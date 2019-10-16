***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2019 18:01
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 info@saraymatbaa.com.tr / yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 207998
Mustafa Ünsal YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 08.11.2016 0312 527 28 90 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 601192
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 303845
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI 406880
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 510496
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 111575
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 906538
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793549
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