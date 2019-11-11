***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 14.840.291 55.155.232 6.256.568 30.809.793Satışların Maliyeti21 -12.488.728 -53.313.073 -4.998.533 -30.689.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.351.563 1.842.159 1.258.035 120.113FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.351.563 1.842.159 1.258.035 120.113Genel Yönetim Giderleri-1.818.678 -2.905.823 -494.493 -897.616Pazarlama Giderleri-141.559 -1.172.682 -22.014 -329.419Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.148.177 7.058.464 1.883.462 4.319.203Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.417.482 -6.532.344 -358.494 -3.757.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.122.021 -1.710.226 2.266.496 -545.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 446.163 541.810 114.442 175.259Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.832.349 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)735.835 -1.168.416 2.380.938 -369.952Finansman Gelirleri24 105.195 1.878.358 79.835 736.050Finansman Giderleri25 -489.863 -1.605.323 -111.960 -305.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)351.167 -895.381 2.348.813 60.438Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri158.186 268.452 192.715 23.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -36.489 0 230.050 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 194.675 268.452