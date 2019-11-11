***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 21:19
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 14.840.291 55.155.232 6.256.568 30.809.793
Satışların Maliyeti
21 -12.488.728 -53.313.073 -4.998.533 -30.689.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.563 1.842.159 1.258.035 120.113
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.563 1.842.159 1.258.035 120.113
Genel Yönetim Giderleri
-1.818.678 -2.905.823 -494.493 -897.616
Pazarlama Giderleri
-141.559 -1.172.682 -22.014 -329.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.148.177 7.058.464 1.883.462 4.319.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.417.482 -6.532.344 -358.494 -3.757.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.122.021 -1.710.226 2.266.496 -545.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 446.163 541.810 114.442 175.259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.832.349 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
735.835 -1.168.416 2.380.938 -369.952
Finansman Gelirleri
24 105.195 1.878.358 79.835 736.050
Finansman Giderleri
25 -489.863 -1.605.323 -111.960 -305.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
351.167 -895.381 2.348.813 60.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
158.186 268.452 192.715 23.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -36.489 0 230.050 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 194.675 268.452