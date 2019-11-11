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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 21:19
GÜNCEL HABERLER

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 14.840.291 55.155.232 6.256.568 30.809.793
Satışların Maliyeti
21 -12.488.728 -53.313.073 -4.998.533 -30.689.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.563 1.842.159 1.258.035 120.113
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.563 1.842.159 1.258.035 120.113
Genel Yönetim Giderleri
-1.818.678 -2.905.823 -494.493 -897.616
Pazarlama Giderleri
-141.559 -1.172.682 -22.014 -329.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.148.177 7.058.464 1.883.462 4.319.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.417.482 -6.532.344 -358.494 -3.757.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.122.021 -1.710.226 2.266.496 -545.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 446.163 541.810 114.442 175.259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.832.349 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
735.835 -1.168.416 2.380.938 -369.952
Finansman Gelirleri
24 105.195 1.878.358 79.835 736.050
Finansman Giderleri
25 -489.863 -1.605.323 -111.960 -305.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
351.167 -895.381 2.348.813 60.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
158.186 268.452 192.715 23.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -36.489 0 230.050 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 194.675 268.452



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ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.353.905 % 14,95  
KFEIN 8,43 134.423.268 % 13,00  
DGATE 7,06 116.529.354 % 12,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 -0,07  
Altın Gr. 270 270 0,00  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,85 16,87 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,16 62,16 -0,35  
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