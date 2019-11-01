***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBedelli Sermaye arttırımı başvurumuzun geri çekilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup 31.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız da görüldüğü gibi Bedelsiz Sermaye Artırımı için önümüzdeki günlerde yeni başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacaktır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796256BIST