***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2019 22:48
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan İbrahim Reyhan Özal yerine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere , TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Büşra Kurtulmuş'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798796
BIST
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|ASELS
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|% 1,32
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|OZGYO
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|KRDMD
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|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
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|0,0000
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|Sterlin
|7,3537
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.463
|1.463
|4,35
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|Altın Gr.
|270
|270
|-0,82
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|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
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|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
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|Yarım
|865
|887
|1,05
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|Çeyrek
|434
|443
|0,53
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|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,11
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|Gümüş Gr.
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|3,13
|0,00
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|B. Petrol
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|62,52
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