***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435Transferler2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.685.093 -136.868 1.685.093 16.562.425 16.425.557 16.425.557Sermaye Arttırımı10.000.000 -10.000.000Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 70.132.468 73.477.086 -329.994 9.536.516 33.387.491 16.562.425 292.765.992 292.765.992Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Transferler1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -3.931.884 46.847 3.931.884 24.678.320 24.725.167 24.725.167Sermaye Arttırımı30,1 10.000.000 -10.000.000Kar Payları-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 68.983.504 -270.710 11.125.994 38.278.059 24.678.320 302.927.635 302.927.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.277.414 25.096.189Dönem Karı (Zararı)24.678.320 16.562.425Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.678.320 16.562.425Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.623.466 608.881Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,18 2.691.045 3.088.012Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler865.402 1.364.548Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 827.511 1.352.419Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 37.891 12.129Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler634.547 523.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 634.547 523.020Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-641.653 -8.292.696Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-78.863 -7.663.745Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-562.790 -628.951Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler46.847 -136.868Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler46.847 -136.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 6.971.522 7.255.556Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler55.756 -3.192.691İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.865.142 10.775.834Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.862.107 31.044.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.853 -89.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.887.960 31.133.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.427.674 3.386.184İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.427.674 3.386.184Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-466.526 -1.556.195Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.295.736 -20.433.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-54.529.212 -21.614.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)233.476 1.181.189Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler607.339 -1.665.860İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)607.339 -1.665.860Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.563.356 27.947.140Alınan Faiz38 2.243.132 5.464.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -410.439 -529.488Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -6.546.751 -7.786.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-152.566 17.597.578Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-152.566 -262.892Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -29.668 -155.773Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -122.898 -107.119Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.860.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.790.008 -20.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri209.992 0Kredilerden Nakit Girişleri209.992 0Ödenen Temettüler-9.000.000 -20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.219.988 22.693.767Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.542.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.677.621 22.693.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 56.711.009 35.650.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.033.388 58.344.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 34.033.388 56.711.009Ticari Alacaklar8 196.103.703 205.595.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 121.102 95.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar195.982.601 205.500.261Diğer Alacaklar57.347 71.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 57.347 71.568Stoklar11 3.295.252 1.338.877Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar41 0 1.917.238Diğer Dönen Varlıklar167.496 663.711İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 167.496 663.711ARA TOPLAM233.657.186 266.297.722TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR233.657.186 266345.394.285 381.935.854KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar209.992 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar209.992 0Banka Kredileri209.992 0Ticari Borçlar8 18.090.566 71.823.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 17.706.182 71.669.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar384.384 153.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 476.793 437.983Diğer Borçlar159.534 228.134İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 159.534 228.134Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.325.470 654.205İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.325.470 654.205Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 352.895 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler224.734 212.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 224.734 212.023ARA TOPLAM20.839.984 73.355.857TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.839.984 73.355.857UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.854.955 2.690.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 2.854.955 2.690.907Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 18.771.711 18.686.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.626.666 21.377.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.466.650 94.733.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar302.927.635 287.202.468Ödenmiş Sermaye30 100.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 60.132.468 70.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.712.794 72.597.831Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.712.794 72.597.831Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.983.504 72.915.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -270.710 -317.557Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.125.994 9.536.516Yasal Yedekler30 11.125.994 9.536.516Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 38.278.059 33.949.189Net Dönem Karı veya Zararı24.678.320 10.986.464TOPLAM ÖZKAYNAKLAR302.927.635 287.202.468TOPLAM KAYNAKLAR345.394.285 381.935.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 687.632.492 607.864.476 207.815.035 198.514.903Satışların Maliyeti31 -661.295.804 -589.953.173 -198.060.317 -192.034.501TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.336.688 17.911.303 9.754.718 6.480.402BRÜT KAR (ZARAR)26.336.688 17.911.303 9.754.718 6.480.402Genel Yönetim Giderleri33,34 -5.523.199 -5.099.538 -1.844.522 -1.610.103Pazarlama Giderleri33,34 -12.059.186 -12.386.541 -3.911.955 -3.938.802Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 36.273.348 61.923.916 3.674.025 27.045.355Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -18.827.922 -52.219.138 -4.768.478 -24.233.346ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.199.729 10.130.002 2.903.788 3.743.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 0 2.795.470 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.199.729 12.925.472 2.903.788 3.743.506Finansman Gelirleri38 9.121.711 14.044.036 1.626.463 8.126.550Finansman Giderleri38 -3.671.598 -3.151.527 -2.083.092 -3.076.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.649.842 23.817.981 2.447.159 8.793.828Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.971.522 -7.255.556 -544.511 -1.936.923Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -6.899.646 -9.216.870 -495.218 -1.818.848Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 -71.876 1.961.314 -49.293 -118.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.678.320 16.562.425 1.902.648 6.856.905DÖNEM KARI (ZARARI)24.678.320 16.562.425 1.902.648 6.856.905Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.678.320 16.562.425 1.902.648 6.856.905Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 42 0,25000000 0,18000000 0,02000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.847 -136.868 122.300 -192.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 60.060 -175.472 156.794 -246.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.213 38.604 -34.494 54.191Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39,41 -13.213 38.604 -34.494 54.191Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.847 -136.868 122.300 -192.130TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.725.167 16.425.557 2.024.948 6.664.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.725.167 16.425.557 2.024.948 6.664.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794945BIST