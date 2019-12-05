***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 18:41
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi olduğumuz Mess İşveren Sendikası ile işyerimizde yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup
taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür gereğince konu arabulucuya intikal edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802119
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
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6,4052
En Düşük
6,3684
18:05272,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,18
|Açılış
|: 272,86
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|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,85
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5815
|% 0,41
|
|Frank
|5,8006
|5,8355
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,48
|