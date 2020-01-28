***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 09:41
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile, işçilerimiz adına Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle, anılan işçi sendikasının almış olduğu grev kararına karşı işveren sendikamız da 6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca, şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 27 Ocak 2020 tarihinde lokavt kararı almıştır. Lokavt uygulama tarihi gereğine göre ve sonradan ayrıca tespit edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814681
BIST
11:07120.294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 144,28
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.064
11:075,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:076,5427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:07301,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,07
|Açılış
|: 301,51
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.501.122
|% 14,91
|
|GRNYO
|1,73
|31.599.701
|% 14,57
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|43,04
|11.786.637
|% -5,82
|
|ALYAG
|0,57
|30.611
|% -5,00
|
|THYAO
|14,27
|371.621.421
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,29
|45.530.770
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,66
|54.628.953
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7085
|7,7471
|% -0,37
|
|Frank
|6,0902
|6,1269
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,69
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,49
|58,49
|-0,09
|
Seans Raporu
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 451, 63 artarak (% 0.31 ) 144, 913
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11:18KUTPO
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