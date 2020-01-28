***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile, işçilerimiz adına Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle, anılan işçi sendikasının almış olduğu grev kararına karşı işveren sendikamız da 6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca, şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 27 Ocak 2020 tarihinde lokavt kararı almıştır. Lokavt uygulama tarihi gereğine göre ve sonradan ayrıca tespit edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814681BIST