***SEKFK* *EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SEKFK******EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi04.09.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi12.11.2019 / 09.11.2019Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali istemli)Karşı Taraf(lar)SEKAR Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Bölge Şb.Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoIstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/55 EsasDavanın Duruşma Tarihi09.09.2019 (Tensip Karar Tarihi)Alınan KararÖn İncelemenin Duruşmalı olarak yapılmasıBir Sonraki Duruşma Tarihi09.01.2020 (Ön İnceleme)Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimizin 08.08.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ve işbu toplantıda alınan kararların iptali için pay sahiplerimizden Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Genel Kurul Kararlarının iptali istemli dava açıldığı hususu Şirketimize 09.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ancak bugun tarafımızca öğrenilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen Tensip tutanağına göre mahkeme davanın basit yargılama usulüne tabi olduğunu ve ön incelemenin duruşmalı olarak 09.01.2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.Gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798466BIST