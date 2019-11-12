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***SEKFK* *EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

12.11.2019 16:02
GÜNCEL HABERLER

***SEKFK******EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
04.09.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
12.11.2019 / 09.11.2019
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali istemli)
Karşı Taraf(lar)
SEKAR Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Bölge Şb.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Istanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/55 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
09.09.2019 (Tensip Karar Tarihi)
Alınan Karar
Ön İncelemenin Duruşmalı olarak yapılması
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
09.01.2020 (Ön İnceleme)
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 08.08.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ve işbu toplantıda alınan kararların iptali için pay sahiplerimizden Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Genel Kurul Kararlarının iptali istemli dava açıldığı hususu Şirketimize 09.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ancak bugun tarafımızca öğrenilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen Tensip tutanağına göre mahkeme davanın basit yargılama usulüne tabi olduğunu ve ön incelemenin duruşmalı olarak 09.01.2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
Gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798466


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