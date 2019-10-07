***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırcı Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/1433 E. sayılı dosyası ile açılan davanın reddine karar verilmişti. Bunun üzerine istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.İstinaf başvurumuz Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 10.05.2017 tarihli kararı ile reddedilmişti. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2017/2890 E. sayılı dosyasın ile de bölge adliye mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir. Karara karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştu. Karar düzeltme başvurusu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından 12.09.2019 tarihinde reddine karar verilmiştir.Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790946BIST