***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.10.2019 tarih ve 2019/038 nolu Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimiz Genel Müdürlük görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL'un vekaleten atanmasına kendisine Genel Müdürlük ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793120BIST