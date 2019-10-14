***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2019 18:16
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.10.2019 tarih ve 2019/038 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimiz Genel Müdürlük görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL'un vekaleten atanmasına kendisine Genel Müdürlük ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793120
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