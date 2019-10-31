***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (72 gün vadeli)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonuİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.01.2020Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,36Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019İhraç Fiyatı 0,97387Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2019Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019Ek Açıklamalar04-05 Kasım 2019 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %13,60, yıllık bileşik faiz oranı %14,36 ve nihai fiyatı 97,387 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795827BIST