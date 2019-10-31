***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.10.2019 15:22
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (72 gün vadeli)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,36
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019
İhraç Fiyatı 0,97387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2019
Kayıt Tarihi 05.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2019
Ek Açıklamalar
04-05 Kasım 2019 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %13,60, yıllık bileşik faiz oranı %14,36 ve nihai fiyatı 97,387 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795827
BIST