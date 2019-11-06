***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hatalı girilen İtfa tarihi düzeltilmiştir.İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,54Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK22033Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.926.800İhraç Fiyatı 0,96098Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.02.2020Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.926.800Ek Açıklamalar107 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 27.926.800 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu_06112019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796849BIST