***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/11/2019Karar Sayısı2019/043 - 2019/044Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2019 - 30.09.2019 faaliyet dönemine ilişkin- Sınırlı denetimden geçmemiş mali tablo ve dipnotları,- Faaliyet Raporu,sorumluluk beyanları ekte pdf. olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797067BIST