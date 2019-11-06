***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.11.2019 15:39
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
30.10.2019- 05.11.2019
Açıklamalar
Likidite sağlaycısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 30.10.2019 -05.11.2019 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796942
BIST
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:555,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:556,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|ATSYH
|0,88
|26.145
|% 3,53
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AKSA
|10,89
|10.917.745
|% 3,03
|
|ATLAS
|1,04
|8.674.272
|% 2,97
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|AFYON
|4,37
|21.601.660
|% -5,41
|
|ATAGY
|4,07
|1.105.177
|% -5,35
|
|ATEKS
|10,58
|1.471.078
|% -3,73
|
|ASUZU
|9,13
|13.817.102
|% -2,98
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|ASELS
|18,59
|405.756.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,15
|215.228.482
|% 1,42
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,69
|238.447.646
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.239.220
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.756.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.434.051
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem