***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -759 29.369.822 132.554 -18.009.672 3.322.281 47.106.451 216.466 47.322.917Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-26 -26 137.111 137.085Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.322.281 -3.322.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-7.611 14.281.978 14.274.367 14.274.367Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-882 31.998.127 31.997.245 31.997.245Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -1.667 61.367.949 124.943 -14.687.392 14.281.978 93.378.038 353.577 93.731.615Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 48.130.535 124.943 -14.687.392 2.073.588 67.943.952 328.170 68.272.122Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.073.588 -2.073.588 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.906.544 2.906.544 2.906.544Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.196.247 5.196.247 17.688 5.213.935Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 53.326.782 124.943 -12.613.804 2.906.544 76.046.743 345.858 76.392.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.973.356 11.683.172Dönem Karı (Zararı)2.906.544 14.281.978Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.906.544 14.281.978Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.558.097 9.632.599Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.738.431 4.246.561Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-89.155 252.914Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-89.155 252.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.757 -37.643Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.757 -37.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.920.791 5.599.692Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.920.791 5.599.692Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 9.881Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler998.787 -438.806Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.491.285 -12.327.643Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.495.319 -8.442.481İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.061.284 30.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-565.965 -8.473.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.807.642 -7.518.252Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)149.676 -1.702Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.408.815 5.096.348İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.954 -5.033İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.415.769 5.101.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-134.284 -981.853Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler396.831 -479.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-151.083 -3.992.732Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)547.914 3.513.029Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.973.356 11.586.934Vergi İadeleri (Ödemeleri)96.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.754.550 -23.517.267Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.833.759 -17.917.575Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Ödenen Faiz-11.920.791 -5.599.692Alınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.381.117 7.467.445Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-8.381.117 7.467.445Kredilerden Nakit Girişleri-8.381.117 7.467.445Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.162.311 -4.366.650Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi866.580 5.891.929NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.295.731 1.525.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.877.678 1.062.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.581.947 2.587.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.581.947 10.877.678Ticari Alacaklar46.699.805 42.860.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar46.699.805 42.860.016Diğer Alacaklar1.577.121 2.213.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.577.121 2.213.288Stoklar30.632.295 18.669.167Peşin Ödenmiş Giderler23.662 199.320İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.662 199.320Diğer Dönen Varlıklar1.267.770 1.328.657İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.267.770 1.328.657ARA TOPLAM84.782.600 76.148.126TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.782.600 76.148.126DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar91.438.479 88.258.796Kullanım Hakkı Varlıkları573.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.330 54.555Peşin Ödenmiş Giderler41.069İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.069TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.132.821 88.337.678TOPLAM VARLIKLAR176.915.421 164.485.804KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.924.178 13.389.363Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.608.205 20.180.962Ticari Borçlar35.911.437 29.093.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.911.437 29.093.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.057.429 1.007.017Diğer Borçlar273.250 446.465İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.465İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar273.250 440.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)585.967 461.743Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü584.288 164.370Kısa Vadeli Karşılıklar169.281 124.599Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.690 68.667ARA TOPLAM69.118.725 64.936.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.118.725 64.936.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.773.119 30.283.191Uzun Vadeli Karşılıklar343.147 398.306Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.287.829 595.485TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.404.095 31.276.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER100.522.820 96.213.682ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.046.743 67.943.952Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.040 -131.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)67.105.998 61.909.751Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.779.216 13.779.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.683 9.683Yabancı Para Çevrim Farkları53.326.782 48.130.535Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943 124.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.613.804 -14.687.392Net Dönem Karı veya Zararı2.906.544 2.073.588Kontrol Gücü Olmayan Paylar345.858 328.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.392.601 68.272.122TOPLAM KAYNAKLAR176.915.421 164.485.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat106.421.358 87.434.838 37.643.070 36.475.435Satışların Maliyeti-87.052.697 -65.858.369 -32.811.476 -29.385.913TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.368.661 21.576.469 4.831.594 7.089.522BRÜT KAR (ZARAR)19.368.661 21.576.469 4.831.594 7.089.522Genel Yönetim Giderleri-4.318.624 -2.737.219 -1.120.017 -345.147Pazarlama Giderleri-3.758.186 -3.003.054 -1.371.734 -1.043.073Araştırma ve Geliştirme Giderleri-380.804 -360.721 -115.031 -147.922Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.697.133 2.117.617 239.127 690.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.773.073 -4.737.649 -2.754.668 -2.375.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.835.107 12.855.443 -290.729 3.868.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler56.095 45.237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.835.107 12.911.538 -290.729 3.913.771Finansman Gelirleri4.226.316 6.531.326 4.226.316 6.531.326Finansman Giderleri-12.156.092 -5.599.692 -2.968.368 1.634.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.905.331 13.843.172 967.219 12.079.664Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-998.787 438.806 301.174 811.293Dönem Vergi (Gideri) Geliri-316.253 0 118.391 263.862Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-682.534 438.806 182.783 547.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.906.544 14.281.978 1.268.393 12.890.957DÖNEM KARI (ZARARI)2.906.544 14.281.978 1.268.393 12.890.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.815 6.238 225 -10.701Ana Ortaklık Payları2.911.359 14.275.740 1.268.168 12.901.658Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -882 0 -1.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.113 -1.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 231 0 274Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.196.247 31.990.516 298.299 23.783.970Yabancı Para Çevrim Farkları5.196.247 31.998.127 298.299 23.864.111Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.758 0 -104.892Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.758 -104.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.147 0 24.751Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.147 24.751DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.196.247 31.989.634 298.299 23.782.873TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.102.791 46.271.612 1.566.692 36.673.830Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.816 6.238 225 -10.701Ana Ortaklık Payları8.107.607 46.265.374 1.566.467 36.684.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797672BIST