***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SELGD]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSelçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (Şirket)'nin paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, Şirketin 31/12/2018, 31/03/2019, 30/06/2019 ve 30/09/2019 tarihli finansal tablolarına üç farklı bağımsız denetçi tarafından verilen şartlı görüşlerin dayanakları dikkate alındığında, Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi gereğince Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805674BIST