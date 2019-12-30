***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun dikkatineOrtaklığımızın 05.04.2019 tarihli Ana Pazar geçiş başvurusu, 27.12.2019 tarihinde (Dokuz ay sonra) sonuçlandırılmış, ortaklık paylarımızın Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.Söz konusu kararda ortaklığımızın 2018 yıl sonu ve 2019 ara dönem finansallarında yer alan 3 ayrı bağımsız denetçinin şartlı görüşleri dayanak olarak alınmış ve BİST Kotasyon Yönergesinin 8/1-c maddesi (ortaklığın finansal durumunun faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olması) uyarınca değerlendirilmiştir.Ortaklığımızın, değerlendirmenin yapıldığı kamuya açıklanan son dönem (2019/3. Dönem) finansallarında yer alan şartlı görüşler şunlardır :1- Grup'un 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle vadesi geçmiş 1.002.623 TL'lik ticari ,28.992 TL'lik diğer alacağı bulunmaktadır. Bu alacaklara ilişkin herhangi bir teminat bulunmamaktadır. Sözkonusu alacakların tahsilatına ilişkin dipnot 7.1'de açıklanan alacak senetleri haricinde herhangi bir protokol veya ödeme planı bulunmamakla beraber rapor tarihi itibariyle ilgili tutarlar tahsil edilmemiştir. Rapor tarihi itibariyle tahsil edilmemiş alacaklara ilişkin konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır (Not 7, 10, 29).2-Grup'un 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle asıl ve faizleri ile birlikte vadesi geçmiş ve/veya taksitlendirilmiş 3.613.876 TL'lik vergi ve sigorta prim borcu bulunmaktadır. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle ilgili borçların 2.086.938 TL'si taksitlendirilmiştir. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle taksitlendirilmemiş 1.526.938 TL vergi ve prim borcu için Grup yönetimi taksitlendirme çalışmalarının devam ettiğini beyan etmiştir. Vadesi geçmiş vergi borçlarının içerisinde bulunan 851.047 TL'lik gecikme zammı karşılıkları ile 17.864 TL'lik anapara olmak üzere toplam 868.910 TL'lik "Tasarruf Teşvik Fonu" na borçlara ilişkin Grup, 14. İş Mahkemesi'nde ilgili borçların iptaline ilişkin dava açmıştır. Kalan vadesi geçmiş borçlara ilişkin 6183 Sayılı Yasa 48.madde kapsamında müracaatta bulunmuştur. (Not 10, 16).Ayrıca Şirketin Yapmış olduğu İhracatlardan 228.942 TL'lik İade KDV Alacak dosyasını ilgili kuruma iletilmiş olup dosyalar inceleme aşamasındadır. Şirketin devreden Katma değer Vergisi tutarı 1.385.464 TLdir.(Not 18)Bu görüşlerde belirtilen 1. Madde, ortaklığımızın alacakları olup son finansallarımıza göre toplam aktiflerimizin % 4.1 ‘ine, öz kaynaklarımızın da %5.8'ine tekabül etmektedir.Tahsilatına ilişkin sorun olmayıp çalışmalar devam etmektedir.2. Madde ise kısmen yapılandırma kapsamında taksitlendirilmiş kamu borçlarımız, kısmen de ana para tutarı 17.864 TL olmak üzere, toplamda 868.910 TL. olan yargı sürecinin devam ettiği Tasarruf Teşvik Fonu borcumuzdur .Yapılandırılan kamu borçları vadesinde düzenli olarak ödenmekte ve faaliyetlerimiz üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır.Sonuç olarakBorsa İstanbul Kotasyon Müdürlüğü'nün kararına saygı duymakla birlikte, gerekçelerine katılmadığımızı,Ortaklığımızın finansal durumunun faaliyetlerine sürdürebilmek için yeteri kadar sağlıklı olduğunu,Ortaklığımız yönetimi olarak karara gerekçe gösterilen şartlı görüşleri önümüzdeki hesap döneminde finansallarından arındırmak sureti ile başvurumuzu Kotasyon Yönergesi uyarınca yenileyeceğimizi,İfade etmek isteriz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805706BIST