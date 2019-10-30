***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 236.090.340 213.803.536 99.310.158 90.079.806Satışların Maliyeti15 -224.568.979 -189.611.979 -93.387.623 -75.750.403TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.521.361 24.191.557 5.922.535 14.329.403FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)11.521.361 24.191.557 5.922.535 14.329.403Genel Yönetim Giderleri-10.493.076 -7.191.363 -3.544.925 -2.512.452Pazarlama Giderleri-278.954 -112.856 -182.520 -33.297Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.082.694 -1.051.100 -471.972 -470.509Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.180.010 34.213.690 6.874.871 20.636.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.676.755 -44.227.959 -5.781.165 -26.931.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.169.892 5.821.969 2.816.824 5.017.957Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler899.694 689.855 -199.317 238.614Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 46.075 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35.782 -20.159 -17.253 5.145FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.105.368 6.491.665 2.646.329 5.261.716Finansman Gelirleri1.705.887 106.636 518.832 85.594Finansman Giderleri-7.651.006 -7.908.549 -2.342.467 -5.112.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.839.751 -1.310.248 822.694 234.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri337.307 501.284 -45.264 49.954Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 337.307 501.284 -45.264 49.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.502.444 -808.964 777.430 284.610DÖNEM KARI (ZARARI)-3.502.444 -808.964 777.430 284.610Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.502.444 -808.964 777.430 284.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,08000000 -0,02000000 -0,05900000 -0,37100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.008.779 4.769.710Dönem Karı (Zararı)-3.502.444 -1.093.574Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -3.502.444 -1.093.574Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.281.626 2.898.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.852.402 3.115.653Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.313.071 730.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.139.071 430.189Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 174.000 300.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-454.344 21.808Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.223.746 -1.814.277Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.769.402 1.836.085Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 2.055 48.761Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -431.558 -1.017.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.229.597 2.964.677Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.074.894 -2.671.079İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,18 -18.190.081 -3.555.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 115.187 884.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler87.016 -26.127İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)87.016 -26.127Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -11.458.924 -7.483.927Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 5.218.734 -1.182.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.848.332 14.818.795İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,18 8.428.703 1.546.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 29.419.629 13.272.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 600.986 483.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.058.843 -903.374İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.058.843 -903.374Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.496 -82.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-50.496 -82.955Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.008.779 4.769.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.512.948 -7.663.346Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.836.272 64.152Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 5.836.272 64.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.349.220 -7.727.498Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -31.349.220 -7.727.498FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.336.121 1.973.892Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.336.121 1.973.892YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.840.290 -919.744NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -10.840.290 -919.744DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.166.603 1.169.413DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 326.313 249.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 326.313 11.166.603Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar56.082.961 40.777.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,18 53.816.790 38.396.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.266.171 2.381.358Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar112.805 199.821İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.805 199.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 33.030.248 21.571.324Peşin Ödenmiş Giderler3.249.368 8.468.102İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.249.368 8.468.102Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 36.221 51.569Diğer Dönen Varlıklar202.182 151.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar202.182 151.686ARA TOPLAM93.040.098 82.386.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.040.098 82.386.574DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 13.413 11.358Maddi Duran Varlıklar10 72.364.768 55.344.414Kullanım Hakkı Varlıkları27.026 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.192.368 2.320.307Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.894.101 1.447.195Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.496.640 59.128.238TOPLAM VARLIKLAR171.536.738 141.514.812KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 7.939.410 2.022.537İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 7.939.410 2.022.537Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.529.145 10.821.476İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 8.529.145 10.821.476Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar87.578.482 52.953.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,18 5.752.370 547.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 81.826.112 52.406.483Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.242.371 2.641.385Diğer Borçlar2.068.677 1.009.834İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.068.677 1.009.834Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.412.239 1.308.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.118.239 840.615Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 294.000 468.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM110.770.324 70.757.743TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.770.324 70.757.743UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.730.218 19.690.881İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 12.730.218 19.690.881Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.136.759 1.192.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.136.759 1.192.186Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.866.977 20.883.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER125.637.301 91.640.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.899.437 49.874.002Ödenmiş Sermaye14 45.000.000 45.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -917.564 -917.564Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-868.668 -396.546Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -868.668 -396.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -868.668 -396.546Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 6.135.610 8.141.133Net Dönem Karı veya Zararı17 -3.502.444 -2.005.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.899.437 49.874.002TOPLAM KAYNAKLAR171.536.738 141.514.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-294.938 -294.938 -294.938 -808.964 -808.964 -1.103.902 -1.103.902Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -808.964 -808.964 -808.964 -808.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-294.938 -294.938 -294.938 -294.938 -294.938Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -602.467 -602.467 -602.467 8.266.636 -808.964 7.457.672 50.990.144 50.990.144Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.523 6.135.610 49.874.003 49.874.003Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.005.523 2.005.523 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-472.122 -472.122 -472.122 -3.502.444 -3.502.444 -3.974.566 -3.974.566Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -3.502.444 -3.502.444 -3.502.444 -3.502.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-472.122 -472.122 -472.122 -472.122 -472.122Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 45.000.000 -917.564 52.503 -868.668 -868.668 -868.668 6.135.610 -3.502.444 2.633.166 45.899.437 45.899.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.502.444 -808.964 777.430 284.610DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-445.840 -294.942 25.512 -40.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -547.995 -332.376 54.135 -43.020Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-9.305 -36.301 -22.245 -6.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.305 -36.301 -22.245 -6.980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler111.460 73.735 -6.378 10.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 109.599 66.475 -10.827 8.604Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi1.861 7.260 4.449 1.396Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-445.840 -294.942 25.512 -40.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.948.284 -1.103.906 802.942 244.610Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.948.284 -1.103.906 802.942 244.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795492BIST