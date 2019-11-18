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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2019 09:06
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trakya Cam Sanayii A.Ş. Düzcam. oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı 1.250.000.000,00 876.702.383,10 TRY 70,14 Bağlı Ortaklık
Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9.397.297,00 6.752.447,00 TRY 71,86 Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 224.117.049,00 222.937.761,00 TRY 99,47 Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı 750.000.000,00 579.527.684,86 TRY 77,27 Bağlı Ortaklık
Soda Sanayii A.Ş. Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı 1.000.000.000,00 617.506.548,30 TRY 61,75 Bağlı Ortaklık
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı 60.000.000,00 36.119.023,00 TRY 60,20 Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25.000.000,00 9.869.958,00 TRY 39,48 İştirak
Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20.143.206,38 20.143.206,38 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto. Pro. Grb. A.Ş. Elektrik üretimi 161.500.000,00 1.986,00 TRY 0,00 İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal kiralama 695.302.645,00 530.315,35 TRY 0,08 İştirak
SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58.000.000,00 52.200.000,00 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799276


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