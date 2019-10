***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on yedinci kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 11.05.2028Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSKBK52818Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 120Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 Evet2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 Evet3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 Evet4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 Evet5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 Evet7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 Evet8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 Evet9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet10 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet11 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 22,38 2.595.000 Evet12 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 2.275.000 Evet13 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 3.165.000 Evet14 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 24,95 2.865.000 Evet15 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet16 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet17 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 20,69 2.415.000 Evet18 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 19,71 21,5919 20.12.2019 19.12.2019 20.12.201920 20.01.2020 17.01.2020 20.01.202021 19.02.2020 18.02.2020 19.02.202022 20.03.2020 19.03.2020 20.03.202023 20.04.2020 17.04.2020 20.04.202024 20.05.2020 18.05.2020 20.05.202025 19.06.2020 18.06.2020 19.06.202026 20.07.2020 17.07.2020 20.07.202027 19.08.2020 18.08.2020 19.08.202028 18.09.2020 17.09.2020 18.09.202029 19.10.2020 16.10.2020 19.10.202030 18.11.2020 17.11.2020 18.11.202031 18.12.2020 17.12.2020 18.12.202032 18.01.2021 15.01.2021 18.01.202133 17.02.2021 16.02.2021 17.02.202134 19.03.2021 18.03.2021 19.03.202135 19.04.2021 16.04.2021 19.04.202136 20.05.2021 18.05.2021 20.05.202137 18.06.2021 17.06.2021 18.06.202138 19.07.2021 16.07.2021 19.07.202139 18.08.2021 17.08.2021 18.08.202140 17.09.2021 16.09.2021 17.09.202141 18.10.2021 15.10.2021 18.10.202142 17.11.2021 16.11.2021 17.11.202143 17.12.2021 16.12.2021 17.12.202144 17.01.2022 14.01.2022 17.01.202245 16.02.2022 15.02.2022 16.02.202246 18.03.2022 17.03.2022 18.03.202247 18.04.2022 15.04.2022 18.04.202248 18.05.2022 17.05.2022 18.05.202249 17.06.2022 16.06.2022 17.06.202250 18.07.2022 15.07.2022 18.07.202251 17.08.2022 16.08.2022 17.08.202252 16.09.2022 15.09.2022 16.09.202253 17.10.2022 14.10.2022 17.10.202254 16.11.2022 15.11.2022 16.11.202255 16.12.2022 15.12.2022 16.12.202256 16.01.2023 13.01.2023 16.01.202357 15.02.2023 14.02.2023 15.02.202358 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202359 17.04.2023 14.04.2023 17.04.202360 17.05.2023 16.05.2023 17.05.202361 16.06.2023 15.06.2023 16.06.202362 17.07.2023 14.07.2023 17.07.202363 16.08.2023 15.08.2023 16.08.202364 15.09.2023 14.09.2023 15.09.202365 16.10.2023 13.10.2023 16.10.202366 15.11.2023 14.11.2023 15.11.202367 15.12.2023 14.12.2023 15.12.202368 15.01.2024 12.01.2024 15.01.202469 14.02.2024 13.02.2024 14.02.202470 15.03.2024 14.03.2024 15.03.202471 15.04.2024 12.04.2024 15.04.202472 15.05.2024 14.05.2024 15.05.202473 14.06.2024 13.06.2024 14.06.202474 16.07.2024 15.07.2024 16.07.202475 14.08.2024 13.08.2024 14.08.202476 13.09.2024 12.09.2024 13.09.202477 14.10.2024 11.10.2024 14.10.202478 13.11.2024 12.11.2024 13.11.202479 13.12.2024 12.12.2024 13.12.202480 13.01.2025 10.01.2025 13.01.202581 12.02.2025 11.02.2025 12.02.202582 14.03.2025 13.03.2025 14.03.202583 14.04.2025 11.04.2025 14.04.202584 14.05.2025 13.05.2025 14.05.202585 13.06.2025 12.06.2025 13.06.202586 14.07.2025 11.07.2025 14.07.202587 13.08.2025 12.08.2025 13.08.202588 12.09.2025 11.09.2025 12.09.202589 13.10.2025 10.10.2025 13.10.202590 12.11.2025 11.11.2025 12.11.202591 12.12.2025 11.12.2025 12.12.202592 12.01.2026 09.01.2026 12.01.202693 11.02.2026 10.02.2026 11.02.202694 13.03.2026 12.03.2026 13.03.202695 13.04.2026 10.04.2026 13.04.202696 13.05.2026 12.05.2026 13.05.202697 12.06.2026 11.06.2026 12.06.202698 13.07.2026 10.07.2026 13.07.202699 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026100 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026101 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026102 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026103 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026104 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027105 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027106 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027107 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027108 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027109 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027110 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027111 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027112 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027113 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027114 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027115 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027116 10.01.2028 07.01.2028 10.01.2028117 09.02.2028 08.02.2028 09.02.2028118 10.03.2028 09.03.2028 10.03.2028119 10.04.2028 07.04.2028 10.04.2028120 11.05.2028 10.05.2028 11.05.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 24.05.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on yedinci kupon ödemesi 21.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794168BIST