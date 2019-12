***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERDAL ERDEM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şeker Faktoring A.Ş.SALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiUMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü -AHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş.HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup BaşkanıYAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ Genel Müdür Yardımcısı BankacıŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı BankacıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16200600 TRY 62,31 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 603466462 603466462 TRY 100 Bağlı Ortaklık