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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2019 15:17
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERDAL ERDEM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şeker Faktoring A.Ş.
SALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü -
AHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş.
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı
YAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16200600 TRY 62,31 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 603466462 603466462 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803191


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IZFAS 1,96 844.149 % 4,81  
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Sterlin 7,5624 7,6003 % -0,97  
Frank 5,8344 5,8696 % -0,76  
Riyal 1,5335 1,5412 % -0,53  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 275 275 -0,53  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 64,70 64,70 0,98  
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