***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948İnci Kutsar Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 01.08.2017 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.trSelim Umut Özyılmaz Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri, İştirakler ve Mutabakat 12.12.2019 212 319 73 78 selimumut.ozyilmaz@sekerbank.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBono ve/veya tahvil 1500000000 TRY Yurtiçi 25.10.2018 25.10.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışÖzkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 250000000 TRY Yurtiçi 28.11.2019 28.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışÖzkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 750000000 TRY Yurtiçi 28.11.2019 28.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 30000000 20200600 TRY 67,33 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803441BIST