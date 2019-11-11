***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 231.827.563 260.097.854 60.007.553 95.672.635Satışların Maliyeti7 -190.667.259 -202.324.826 -51.818.673 -73.179.577TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.160.304 57.773.028 8.188.880 22.493.058Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları13.776.053 42.333.320 -72.767 28.150.280BRÜT KAR (ZARAR)54.936.357 100.106.348 8.116.113 50.643.338Genel Yönetim Giderleri-21.336.374 -23.274.100 -5.890.142 -7.713.485Pazarlama Giderleri12 -19.662.551 -19.433.284 -5.724.413 -8.355.876Araştırma ve Geliştirme Giderleri-728.643 -1.654.167 -279.784 -271.764Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 15.847.867 34.023.927 5.688.517 20.468.447Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.435.193 -13.660.374 -2.762.615 -9.385.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.621.463 76.108.350 -852.324 45.385.239Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 30.081.884 587.675 197.606 -181.075Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -4.673.030 -4.828.622 -2.113.416 -3.182.587Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.518 0 -66.794 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.031.835 71.867.403 -2.834.928 42.021.577Finansman Gelirleri15 9.202.164 4.586.089 236.492 1.434.780Finansman Giderleri15 -58.248.403 -169.411.647 -69.906 -101.901.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.014.404 -92.958.155 -2.668.342 -58.444.728Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.484.583 -10.197.585 415.218 -3.707.787Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 0 -2.344.167 0 -184.973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -2.484.583 -7.853.418 415.218 -3.522.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515DÖNEM KARI (ZARARI)-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.620.070 12.771.162Dönem Karı (Zararı)-6.498.987 -103.155.740Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.498.987 -103.155.740Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.565.920 122.822.971Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 12.234.654 13.299.674Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.789.445 8.013.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.042.603 4.667.749Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.746.842 3.345.294Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.340.795 32.886.351Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -5.800.425 -1.578.280Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 29.141.220 34.464.631Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-5.615.059 -8.305.938Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.868.682 98.635.598Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.016.342 -43.111.295Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-240.289 -777.975Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.776.053 -42.333.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.518 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.518Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.484.582 10.197.585Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.976.684 11.207.953Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler232.871 -576.453Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.743.813 11.784.406Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-29.496.003 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.180.362 -6.642.913Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.230.617 -7.207.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.917 476.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22.280.534 -7.684.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.426.235 189.454İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.426.235 189.454Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.266.866 -20.921.933Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.323.102 14.499.149İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)700.093 -514.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.023.195 15.013.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.019.030 6.172.885Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.188.125 4.970.960İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.099.979 -3.153.784İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.088.146 8.124.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.203.147 -4.346.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.203.147 -4.346.199Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.247.295 13.024.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.897.438 -2.961.946Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.623.896 -548.286Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.720.950 -3.891.371Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.615.059 7.148.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI99.840.866 36.554Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri103.011.898 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri168.426 2.716.640Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri168.426 2.716.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.598.864 -3.248.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.334.208 -2.467.481Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-264.656 -780.715Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.745.034 8.401.315Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.286.053 -9.411.485Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz5.800.425 1.578.280FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.144.271 -10.366.931Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri120.068.955 59.977.540Kredilerden Nakit Girişleri120.068.955 59.977.540Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-204.205.050 -46.476.561Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-204.205.050 -46.476.561Ödenen Faiz-29.141.220 -31.547.084Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.866.956 7.679.174YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.316.665 2.440.785Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-225.447 -359.096NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.091.218 2.081.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.568.628 8.953.066DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.659.846 11.034.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14.659.847 12.568.628Ticari Alacaklar39.392.450 80.499.435İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 49.917 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 39.342.533 80.499.435Diğer Alacaklar4.773.038 103.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.773.038 103.479Stoklar65.398.676 86.784.133Canlı Varlıklar7 2.754.750 1.849.500Peşin Ödenmiş Giderler3.805.259 5.603.151İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.805.259 5.603.151Diğer Dönen Varlıklar12.625.159 10.012.317İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.625.159 10.012.317ARA TOPLAM143.409.179 197.420.643TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR143.409.179 197.420.643DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Finansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Alacaklar59.027 302.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.027 302.351Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.212.828 1.211.310Canlı Varlıklar7 117.981.706 112.313.697Maddi Duran Varlıklar295.077.182 457.038.560Arazi ve Arsalar172.529.000 177.645.230Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.412.357 11.243.695Binalar68.576.622 132.021.272Tesis, Makine ve Cihazlar40.514.745 130.140.602Taşıtlar680.251 358.165Mobilya ve Demirbaşlar698.420 930.168Özel Maliyetler123.949 150.386Yapılmakta Olan Yatırımlar2.541.838 4.549.042Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.024.659 8.566.735Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.024.659 8.566.735Diğer Duran Varlıklar425.544 6.130.787İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar425.544 6.130.787TOPLAM DURAN VARLIKLAR421.789.245 585.571.739TOPLAM VARLIKLAR565.198.424 782.992.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 54.758.697 61.366.303İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar54.758.697 61.366.303Banka Kredileri54.758.697 61.366.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 41.213.814 88.747.236İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.213.814 88.747.236Banka Kredileri37.395.879 81.338.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.817.935 7.408.260Diğer Finansal Yükümlülükler6 33.748.639 38.615.597Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33.748.639 38.615.597Ticari Borçlar71.361.299 98.274.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 4.221.497 3.521.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 67.139.802 94.753.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.490.298 14.509.328Diğer Borçlar16.366.672 1.797.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.366.672 1.797.819Türev Araçlar133.531 373.820Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar133.531 373.820Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.405.475 5.111.814İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.405.475 5.111.814Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 11.720.950Kısa Vadeli Karşılıklar3.746.842 4.150.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.122.283 2.692.307Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar624.559 1.457.732ARA TOPLAM238.225.267 324.667.408TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.225.267 324.667.408UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 197.649.176 246.700.992İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar197.649.176 246.700.992Banka Kredileri184.679.804 233.251.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.969.372 13.449.281Diğer Borçlar0 3.998.480İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 3.099.979İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 898.501Devlet Teşvik ve Yardımları0 1.388.744Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.177.451 1.766.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.177.451 1.766.176Uzun Vadeli Karşılıklar19.994.310 24.200.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.994.310 24.200.030Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 38.393.757 49.952.901TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.214.694 328.007.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER495.439.961 652.674.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.758.463 130.317.651Ödenmiş Sermaye40.120.000 40.120.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)260.289 260.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)196.005.952 226.909.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)196.005.952 226.909.176Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 200.406.452 231.513.931Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.400.500 -4.604.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.231.036 54.412.828Yabancı Para Çevrim Farkları1.231.036 54.412.828Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.672.341 9.672.341Yasal Yedekler9.672.341 9.672.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-189.427.720 -143.289.964Net Dönem Karı veya Zararı-6.498.987 -76.162.571TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.758.463 130.317.651TOPLAM KAYNAKLAR565.198.424 782.992.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler-3.274.158 -3.274.158 -3.274.158 0 3.274.158 3.274.158 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0Transferler0 0 -43.621.770 43.621.770 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.850.601 -184.448 1.666.153 1.666.153 36.662.683 36.662.683 -103.155.740 -103.155.740 -64.826.904 -64.826.904Dönem Karı (Zararı)0 0 -103.155.740 -103.155.740 -103.155.740 -103.155.740Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.850.601 -184.448 1.666.153 1.666.153 36.662.683 36.662.683 0 38.328.836 38.328.836Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 143.502.718 -4.354.201 139.148.517 139.148.517 65.603.089 65.603.089 9.672.341 -141.568.516 -103.155.740 -244.724.256 28.475.532 28.475.532Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 130.317.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler-3.449.566 -3.449.566 -3.449.566 0 3.449.566 3.449.566 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0Transferler0 0 -76.162.571 76.162.571 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 -16.797 -16.797 10.351.546 10.351.546 -6.498.987 -6.498.987 3.835.762 3.835.762Dönem Karı (Zararı)0 0 -6.498.987 -6.498.987 -6.498.987 -6.498.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 -16.797 -16.797 10.351.546 10.351.546 0 10.334.749 10.334.749Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-27.657.913 221.052 -27.436.861 -27.436.861 -63.533.338 -63.533.338 26.575.249 26.575.249 -64.394.950 -64.394.950Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 0 0 0 0 200.406.452 0 -4.400.500 0 196.005.952 0 0 0 0 0 196.005.952 1.231.036 0 0 0 1.231.036 9.672.341 -189.427.720 -6.498.987 -195.926.707 69.758.463 69.758.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.797 1.666.153 118 411.346Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.850.601 0 427.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.797 -184.448 118 -15.994Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.351.546 36.662.683 -80.874 24.741.563Yabancı Para Çevrim Farkları10.351.546 36.662.683 -80.874 24.741.563Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)10.351.546 36.662.683 -80.874 24.741.563Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.334.749 38.328.836 -80.756 25.152.909TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.835.762 -64.826.904 -2.333.880 -36.999.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.835.762 -64.826.904 -2.333.880 -36.999.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798387BIST