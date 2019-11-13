***SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SMART]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıCemil OCAKOĞLU12445038Uğur ÖZTÜRK14013861Abdullah ERCAN14134969Ümit AKAR30410143İbrahim KAYA34756032İbrahim Hakkı POLAT21860756Tedbirin uygulanacağı son tarih 13/12/2019'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798744BIST