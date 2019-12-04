***SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
04.12.2019 17:38
***SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smartiks Yazılım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan, 862.500 TL nominal değerli payın 08.11.2019 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince, 05.12.2019 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 31.862.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801816
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7571
En Düşük
5,7336
18:056,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 272,33
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5213
|7,5591
|% 1,05
|
|Frank
|5,7985
|5,8334
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5291
|1,5367
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-5,24
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,84
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|2,05
|