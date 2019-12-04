***SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [SMART]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSmartiks Yazılım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan, 862.500 TL nominal değerli payın 08.11.2019 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince, 05.12.2019 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 31.862.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801816BIST