SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|CMENT
|13,19
|8.544.743
|% 13,12
|KLNMA
|64,25
|97.457.116
|% 12,72
|TGSAS
|3,46
|18.782.159
|% 9,15
|MRDIN
|6,10
|29.072.080
|% 8,35
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3601
|7,3970
|% -0,13
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% -0,04
|Riyal
|1,5266
|1,5343
|% -0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-8,14
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,82
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|Tam
|1.808
|1.853
|-10,97
|Yarım
|874
|897
|-5,31
|Çeyrek
|438
|448
|-2,65
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
Seans Raporu
- 14:48SMART Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 782, 027 adet işlem
- 14:47ADNAC Yüzde 7.22 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 222, 068 adet işlem
- 14:45XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2212, 89 artarak (% 1.77 ) 127, 064
- 14:45 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, THYAO, KRDMD
- 14:45XU100 Endeks 102, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 4, 911.00 milyon TL de