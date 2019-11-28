***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2019 12:03
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800758
BIST
12:22106.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 486,52
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.485
En Düşük
106.016
12:225,7690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0092
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
12:226,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
12:22270,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,04
|Açılış
|: 270,27
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|55,50
|2.156.898
|% 14,95
|
|UTPYA
|4,64
|29.354.637
|% 13,45
|
|HUBVC
|15,41
|11.458.927
|% 13,23
|
|QNBFB
|27,44
|23.026.099
|% 12,27
|
|SMART
|5,18
|53.885.691
|% 10,21
|
|EMNIS
|1,35
|6.953
|% -10,00
|
|OLMIP
|7,00
|174.489
|% -8,97
|
|IHGZT
|4,16
|115.976
|% -4,59
|
|SANFM
|2,62
|1.882.349
|% -4,38
|
|IHEVA
|2,10
|176.149
|% -4,11
|
|THYAO
|13,61
|363.842.964
|% 0,29
|
|ASELS
|18,70
|163.773.590
|% 0,32
|
|PETKM
|3,61
|132.949.271
|% 0,28
|
|TRKCM
|3,26
|90.094.259
|% 2,84
|
|KRDMD
|2,35
|83.359.538
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,46
|61.198.651
|% -0,68
|
|PETKM
|3,61
|132.949.271
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,35
|83.359.538
|% 0,86
|
|TRKCM
|3,26
|90.094.259
|% 2,84
|
|THYAO
|13,61
|363.842.964
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4396
|7,4769
|% 0,07
|
|Frank
|5,7514
|5,7861
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5334
|1,5411
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-0,27
|
|Yarım
|862
|884
|-0,13
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,25
|