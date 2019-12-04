***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2019 17:20
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801803
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7568
En Düşük
5,7336
18:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|EGCEY
|0,37
|179.166
|% -5,13
|
|MERIT
|16,98
|52.471
|% -4,28
|
|ETILR
|2,65
|220.462
|% -3,64
|
|HUBVC
|13,10
|4.249.321
|% -2,89
|
|KRSAN
|7,15
|44.170
|% -2,72
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|PGSUS
|73,85
|117.795.543
|% -0,40
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|IHLGM
|0,87
|36.415.108
|% 1,16
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|HDFGS
|2,05
|28.533.823
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5121
|7,5498
|% 0,92
|
|Frank
|5,7967
|5,8317
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5291
|1,5367
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
|